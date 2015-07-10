Дафф перейдет в "Шэмрок Роверс" и будет отдавать зарплату на благотворительность

Дафф молодец, пример для всех ветеранов. Вы на Касильяса посмотрите, пытается ожать деньги с родного клуба...куда еще...лучше бы тоже как Дафф
Бывший полузащитник сборной Ирландии и лондонского "Челси" Дэмьен Дафф продолжит карьеру в ирландском клубе.
36-летний игрок в прошлом сезоне выступал за "Мельбурн Сити". Сейчас ожидается, что футболист подпишет контракт с "Шэмрок Роверс".
Всю зарплату Дафф планирует отдавать на благотворительность. В какой фонд пойдут деньги, пока не сообщается. Напомним, что Дафф стал послом организации Heart Children Ireland, когда у него родился сын с пороком сердца.