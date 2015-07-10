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    Дафф перейдет в "Шэмрок Роверс" и будет отдавать зарплату на благотворительность

    Бывший полузащитник сборной Ирландии и лондонского "Челси" Дэмьен Дафф продолжит карьеру в ирландском клубе.

    36-летний игрок в прошлом сезоне выступал за "Мельбурн Сити". Сейчас ожидается, что футболист подпишет контракт с "Шэмрок Роверс".

    Всю зарплату Дафф планирует отдавать на благотворительность. В какой фонд пойдут деньги, пока не сообщается. Напомним, что Дафф стал послом организации Heart Children Ireland, когда у него родился сын с пороком сердца.

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    Источник: Daily Mail

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    10.07.2015 01:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +126

      VINTRA 10 июля 2015, 10:59

      Дафф молодец, пример для всех ветеранов. Вы на Касильяса посмотрите, пытается ожать деньги с родного клуба...куда еще...лучше бы тоже как Дафф

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 10:57

      реальное человеческое благородство!

      3
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 10 июля 2015, 08:28

      Дафф - молодец!!! Жаль что с сыном так вышло, остаётся желать удачи и чтобы сыну в остальном повезло! Пусть живёт подольше и радует отца!

      2
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:02

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 10 июля 2015, 07:29

      у ирландцев в начале 2000х шикарная сборная подобралась (рой кин, робби кин. дафф, гивен)
      лучше чем нынешний уэльс
      жаль только не раскрыли свой потенциал полностью
      удачи рыжему моторчику

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:15

      Молодец!!! Мужской поступок

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 июля 2015, 05:52

      Респект и уважение!

      3
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      Рейтинг: +72

      Avalanche85 10 июля 2015, 04:32

      Игрок то был неплохим. Красава!

      2
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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 03:11

      Роверс, кстати, выиграл недавно!!!
      Интересно, Дафф играл или нет???

      2
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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > juventus186 10 июля 2015, 10:21

      нет

      0
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 10 июля 2015, 02:58

      Отличный игрок был. Дай Бог здоровья...

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