Хомуха: "Подача апелляции стоит денег, а у РФС проблемы с финансированием"

Слушайте, кто знает, сколько стоит подобного рода апелляция???
Может, вообще копье???
Тогда РФС - жмоты!
Главный тренер юношеской сборной России U19 Дмитрий Хомуха объяснил, почему РФС не стал подавать апелляцию на работу арбитров матча группового турнира юношеского чемпионата Европы-2015 со сборной Нидерландов (0:1).
Ранее наставник россиян выразил недовольство двумя решениями судьи. Вопросы вызвала первая желтая карточка Александра Лихачёва и эпизод с падением Рифата Жемалетдинова в штрафной голландцев в конце игры.
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