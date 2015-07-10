Хомуха: "Подача апелляции стоит денег, а у РФС проблемы с финансированием"

Главный тренер юношеской сборной России U19 Дмитрий Хомуха объяснил, почему РФС не стал подавать апелляцию на работу арбитров матча группового турнира юношеского чемпионата Европы-2015 со сборной Нидерландов (0:1).



Ранее наставник россиян выразил недовольство двумя решениями судьи. Вопросы вызвала первая желтая карточка Александра Лихачёва и эпизод с падением Рифата Жемалетдинова в штрафной голландцев в конце игры.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: "Подача апелляции стоит денег, а у РФС в данный момент проблемы с финансированием", - приводит слова тренера "Спорт Экспресс".! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.