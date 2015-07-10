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    Хомуха: "Подача апелляции стоит денег, а у РФС проблемы с финансированием"

    Главный тренер юношеской сборной России U19 Дмитрий Хомуха объяснил, почему РФС не стал подавать апелляцию на работу арбитров матча группового турнира юношеского чемпионата Европы-2015 со сборной Нидерландов (0:1).

    Ранее наставник россиян выразил недовольство двумя решениями судьи. Вопросы вызвала первая желтая карточка Александра Лихачёва и эпизод с падением Рифата Жемалетдинова в штрафной голландцев в конце игры.

    "Подача апелляции стоит денег, а у РФС в данный момент проблемы с финансированием", - приводит слова тренера "Спорт Экспресс".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 00:38
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 12:17

      Слушайте, кто знает, сколько стоит подобного рода апелляция???
      Может, вообще копье???
      Тогда РФС - жмоты!

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > juventus186 10 июля 2015, 15:09

      Может ты скинешься с РФС на апелляцию?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 10:55

      всё это было бы смешно..

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 08:57

      Уважаемый Соккер!!!
      Пишу сюда, потому что Вы меня не слышите!!!
      У меня за два дня накопилась очередь неразыгранных ставок, уже 2 дня висит, а Вы никак не реагируете!!!
      У меня все бабки - т.е. очки - в обороте!!!
      Я сейчас не могу ничего поставить!!!
      Сделайте перерасчет!!?
      Хотя к вечеру, чтобы успел сделать ставки!!!!

      0
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > juventus186 10 июля 2015, 23:29

      Забуть о ставках до 1 августа.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 10 июля 2015, 08:04

      Рфс у которого нет денег, нанимает тренера давая ему самую большую зарплату, интересно.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:03

      хорошо

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      Рейтинг: +631

      mat73 10 июля 2015, 06:48

      Наш РФС пригоден только для распила денег меж собой и сбора откатов, делами реальными им заниматься не с руки и некогда!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:13

      Скоро придёт питерец Мутко и замутит по-новому. Вот тогда заживём!

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 10 июля 2015, 04:41

      На кой такая нищебродная федерация ??? (одни гастрики из армении)…

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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 03:22

      Я вот так подумал, если всей страной скинуться даже по 10 рублей, то нашим пацанам можно реально помочь!!!
      Они-то в меньшинстве отстояли, руки не опустили, "взрослой" сборной у них учиться надо.
      Парадокс!Только у нас молодежка играет достойнее , чем взрослая сборная!!!
      Может их поменять местами!!!???
      Капелло был бы непротив, наверно!!!:-))

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      Рейтинг: +179

      fr3nd > juventus186 10 июля 2015, 08:37

      привет! а смысл помогать червонцами? шоб признали, шо судьи накосячили? отличная помощь получится

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > fr3nd 10 июля 2015, 08:54

      fr3nd, привет:-)
      Чтоб признали, что судьи накосячили, причем так именно так, ЧТО ИМЕННО ИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ИЗМЕНИЛО ХОД МАТЧА!!
      Тут нужен грамотный адвокат, умеющий убеждать, а таких у Нас практически нет!!!
      Бестолковых хватает, а нормальных - нет!

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      Рейтинг: +179

      fr3nd > juventus186 10 июля 2015, 09:43

      ну судей отстраня , но нам легче не будет, и победу не присудят

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > fr3nd 10 июля 2015, 09:54

      Да тут не о победе речь - тут переигровки добиваться надо, просто практики такой нет и не будет по ходу....
      Сегодня к испанцам едем - мне , мля, ТРАДИЦИОННО ПРИХОДИТЬСЯ СТАВИТЬ НА ПРОИГРЫШ, потому что "Красная Фурия" 3-0 дернула немцев у них же дома!Не у себя!
      Представь, что они наделают дома с нашими!!!

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      Рейтинг: +179

      fr3nd > juventus186 10 июля 2015, 11:57

      пусь делают чо хотят, лиш бы ставки на проигрыш наших играли. не смарел поди юж парк серию дэмиен?

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > fr3nd 10 июля 2015, 12:14

      fr3nd, ты знаешь, нет возможности смотреть телевизор!
      Суть вкратце поясни:-)
      Ты мне просто уже второй раз об этом пишешь, так что давай - валяй!
      А еще , если есть рокерские авы - скинь плиз!:-)
      Желательно Акселя Руди Пелла или Метлы

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      Рейтинг: +179

      fr3nd > juventus186 10 июля 2015, 13:45

      этих всяких ав нет. а про серию - должен пройти бой меж сатаной и исусом. люди веруют и верят в исуса, но по итогам взвешивания решают сделать ставки на сатану. итог закономерен. пасмари в инете, всего 20 минут. 1 xep в инете болтаешся

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > fr3nd 10 июля 2015, 21:30

      fr3nd, надо было раньше посмотреть!!!:-(
      РОССИЯ ВЫИГРАЛА!!!
      Я ЗАБЫЛ, ЧТО ЭТО НЕ ВЗРОСЛАЯ СБОРНАЯ, А ПАЦАНЫ, КОТОРЫМ ЕСТЬ , ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ И СОВЕСТЬ!!!
      НАКАЗАЛ МЕНЯ ВСЕВЫШНИЙ!

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 01:05

      Капелло рассчитали до конца года, все деньги туда ушли??))

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > IKER-RAUL 10 июля 2015, 03:19

      IKER-RAUL, а знаешь почему рассчитали!!!????
      Потому что у Капелло ДЕНЕГ НА АПЕЛЛЯЦИЮ ХВАТИТ!!!
      Он в суд бы подал на наших, и ему пришлось бы вернуть в 1.5-2 раза больше!!
      А за наших пацанов некому слово вставить, ну ладно дома должны отыграться, в конце концов, не главная сборная, которая и дома сливается!!!

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