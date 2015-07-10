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    Блаттер: "Я могу защитить себя"

    Президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что может справиться с оказываемым на него давлением в связи с коррупционным скандалом и способен себя защитить.

    Блаттер, возглавляющий организацию с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок на фоне коррупционного скандала, в результате которого многие высокопоставленные чиновники ФИФА были арестованы.

    Уже 2 июня 79-летний швейцарец объявил об уходе со своего поста и попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника на посту главы организации. В конце июня Блаттер отказался ехать на финал женского чемпионата мира по футболу в Канаде, сославшись на личные обстоятельства.
    "Нападки на ФИФА в последние недели были направлены преимущественно в мой адрес. У меня с этим проблем нет, я могу защитить себя. Однако я взываю к справедливости: я не несу никакой ответственности за членов исполкома ФИФА, которых выбираю не я. Президент ФИФА должен работать с теми людьми, которые приходят из конфедераций. Я не несу ответственности за их поведение", - сказал Блаттер в одном из интервью.
    Он также заявил, что, несмотря на то, что общественное внимание в Европе сфокусировано на выборах президента ФИФА, дата которых будет объявлена 20 июля, "реформы, которые ФИФА пока не смогла провести, важнее".
    "Мы должны произвести перестановки в структурах ФИФА, чтобы они стали безупречными", - добавил экс-президент международной организации.

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    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2015 00:01
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 10 июля 2015, 13:47

      Они хотят сделать структуры ФИФА БЕЗУПРЕЧНЫМИ? О_о

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 10:51

      имея компромат на очень многих, можно успешно маневрировать!

      0
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      Рейтинг: +24

      pin_y 10 июля 2015, 09:28

      Посмотрим!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 июля 2015, 08:14

      Ты бы уж определился,дедушка.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:05

      хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 10 июля 2015, 07:58

      Зепп давно проработал обходные пути, не сомневаемся!

      0
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      Рейтинг: +870

      jet_set 10 июля 2015, 07:23

      Оказывается Блаттер пехал Ирину Шейк. Какая дура! То-то ее Роналду кинул. А старый похотливый импотент Блаттер еще тот проказник)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос > jet_set 10 июля 2015, 08:07

      он читал соккер и знает как продлить оргазм и иметь зажигательный секс 2-3 часа

      5
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 10 июля 2015, 06:34

      почему о нем так много пишут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:08

      Он мастер кунг-фу?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 10 июля 2015, 04:53

      Защищайтесь, сэр…

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