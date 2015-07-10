Блаттер: "Я могу защитить себя"

Президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что может справиться с оказываемым на него давлением в связи с коррупционным скандалом и способен себя защитить.

Блаттер, возглавляющий организацию с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок на фоне коррупционного скандала, в результате которого многие высокопоставленные чиновники ФИФА были арестованы.



Уже 2 июня 79-летний швейцарец объявил об уходе со своего поста и попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника на посту главы организации. В конце июня Блаттер отказался ехать на финал женского чемпионата мира по футболу в Канаде, сославшись на личные обстоятельства.



"Нападки на ФИФА в последние недели были направлены преимущественно в мой адрес. У меня с этим проблем нет, я могу защитить себя. Однако я взываю к справедливости: я не несу никакой ответственности за членов исполкома ФИФА, которых выбираю не я. Президент ФИФА должен работать с теми людьми, которые приходят из конфедераций. Я не несу ответственности за их поведение", - сказал Блаттер в одном из интервью.

Он также заявил, что, несмотря на то, что общественное внимание в Европе сфокусировано на выборах президента ФИФА, дата которых будет объявлена 20 июля, "реформы, которые ФИФА пока не смогла провести, важнее".



"Мы должны произвести перестановки в структурах ФИФА, чтобы они стали безупречными", - добавил экс-президент международной организации.