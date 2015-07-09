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    "Аугсбург" интересуется Кураньи

    Нападающий Кевин Кураньи может продолжить карьеру в немецком "Аугсбурге".

    Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ганновера". Напомним, что 33-летний форвард принял решение не продлевать контракт с московским "Динамо", чтобы вернуться на родину.

    Сейчас Кураньи тренируется с "Саарбрюккеном", выступающим в четвертой Бундеслиге.

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    Источник: Bild

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    09.07.2015 23:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 10:47

      не звонко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 09:11

      потянет ли бундеслигу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:06

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      weinmar 10 июля 2015, 07:35

      Для Кураньи варианта лучше не придумаешь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:20

      Как вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Evgenii31 10 июля 2015, 02:39

      зря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 июля 2015, 00:42

      ну и зачем он им...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 23:53

      город небольшой, уютный - достойная команда чтобы встретить старость.

      0
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      Рейтинг: +160

      pif57 9 июля 2015, 23:34

      Аусбург- предпочтительней?

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 23:30

      правильно! а потом в бразилию
      хах

      0
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      Рейтинг: +315

      Siegen > Lucius Vorenus 10 июля 2015, 00:28

      Не,в Панаму!

      0
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