"Аугсбург" интересуется Кураньи

Нападающий Кевин Кураньи может продолжить карьеру в немецком "Аугсбурге".



Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ганновера". Напомним, что 33-летний форвард принял решение не продлевать контракт с московским "Динамо", чтобы вернуться на родину.



Сейчас Кураньи тренируется с "Саарбрюккеном", выступающим в четвертой Бундеслиге.



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