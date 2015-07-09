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    "Фиорентина" отклонила предложение "Зенита" по Савичу

    "Фиорентина" отказала "Зениту" в приобретении защитника Стефана Савича. Итальянский клуб не устроило финансовое предложение петербургского клуба.

    При этом "фиалки" готовы вести переговоры о трансфере 24-летнего черногорца. Сообщается, что "Зенит" должен значительно повысить сумму сделки, чтобы купить игрока.

    Transfermarkt оценивает Савича в 15 миллионов евро.

    Савич перешел в "Фиорентину" в 2012 году из "Манчестер Сити". В январе с игроком был продлен контракт до 2019 года. В общей сложности защитник провел в составе итальянской команды 108 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевых передачи.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 23:12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 10 июля 2015, 18:08

      кто ж зиниту за реальную стоимость игрока продаст? они уже приучили европу к разбрасыванию бабок. глотайте урожай, голубенькие.

      1
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      Рейтинг: +12

      Legik71 10 июля 2015, 11:02

      жаль, классный защитник

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 10:33

      обидно, однако

      0
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 10 июля 2015, 10:26

      мало предложили, неужели и яйца Зенита в тесках финансового fair-play оказались?

      0
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      Рейтинг: +35

      gracie 10 июля 2015, 09:10

      Пока Зенит не расстанется АВБ мы не сделаем качественный рывок ни в ЛЧ, ни ЛЕ! Португалец ищущий поддержку у Данни и легов, не сможет сплотить коллектив вокруг российского ядра, без которого движения в развитие игры не будет!Он не понимает пути развития футбола в России!

      0
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      Рейтинг: +607

      Bearded man > gracie 10 июля 2015, 09:55

      А давно ли рос. ядро в Европе что-то показывало?) У нас сборная сплошное ядро.)

      1
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      Рейтинг: +243

      ukrab > Bearded man 10 июля 2015, 10:19

      ты за хохляцким ядром смотри ишак немытый

      1
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      Рейтинг: +607

      Bearded man > ukrab 10 июля 2015, 10:25

      А зачем?) Мне из города на Неве легче смотреть за российским.)

      1
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      Рейтинг: +243

      IngvarP > ukrab 10 июля 2015, 13:16

      Ukrab, ты за что человека обидел на пустом месте?
      Этим ты показал всем только свою слабость.

      0
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 10 июля 2015, 08:16

      20 за него отдать, при этом сплавить Николя и все в шоколаде.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:07

      хорошо

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:21

      Как они посмели!

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 10 июля 2015, 04:46

      Очередная попытка прогнать негатив про ЗЕНИТ… Уля, узбогойся…

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      Рейтинг: +226

      рус фан 10 июля 2015, 02:16

      Если защитник хороший, то можно и 15 отдать, в пару к Гараю надо по любому ставить качественного игрока.

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