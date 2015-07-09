"Фиорентина" отклонила предложение "Зенита" по Савичу

"Фиорентина" отказала "Зениту" в приобретении защитника Стефана Савича. Итальянский клуб не устроило финансовое предложение петербургского клуба.



При этом "фиалки" готовы вести переговоры о трансфере 24-летнего черногорца. Сообщается, что "Зенит" должен значительно повысить сумму сделки, чтобы купить игрока.



Transfermarkt оценивает Савича в 15 миллионов евро.



Савич перешел в "Фиорентину" в 2012 году из "Манчестер Сити". В январе с игроком был продлен контракт до 2019 года. В общей сложности защитник провел в составе итальянской команды 108 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевых передачи.



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