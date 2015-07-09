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    "Манчестер Юнайтед" предложил Швайнштайгеру двухлетний контракт с зарплатой 10 млн евро

    "Манчестер Юнайтед" продолжает попытки приобрести игрока "Баварии" Бастиана Швайнштайгера.

    Как сообщает Bild.de, английский клуб предлагает полузащитнику двухлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

    Контракт Швайнштайгера с "Баварией" истекает в следующем году.

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    Источник: Bild

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    09.07.2015 22:30
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    Комментарии94
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      Рейтинг: +103

      OXOTHu4EK 10 июля 2015, 13:15

      значит, Швайни, классному, но не лучшему и не одному из лучших в мире опорников (не обижайтесь фаны Баварии) можно платить 10 лямов, а Рамосу, одному из лучших центрдефов современности(если не лучшему) повышение в зп этот жид Перес отказывается делать...о, времена...

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 10 июля 2015, 12:06

      Ди Марию на Роббена, Мюллера и Басти. ))

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 10 июля 2015, 11:22

      мешок

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 10 июля 2015, 11:20

      гнать их чертей в днопл... а то видите ли тут стока сосунков прям за них пуканы рвуттт....

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      Рейтинг: +16

      Шумoff 10 июля 2015, 10:23

      Кокорин смеется над Швайни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 10 июля 2015, 10:21

      Скорее Пеп уйдет в Ман Сити!

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      Рейтинг: +34

      infatuation0612 10 июля 2015, 09:32

      Да лан..Старый [ Соблюдайте правила] не стоит такой зп

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 09:06

      мю никак не сдается.оставьте уже басти в покое.

      0
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > Die Roten 10 июля 2015, 09:31

      точнее сказать оставьте Баварию в покое ,и отдайте Диму

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > DonnyDarko 10 июля 2015, 10:04

      точно!

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 10 июля 2015, 08:52

      очень интересно было бы посмотреть в АПЛ в МЮ. Но Юнайтед самая молодая команда АПЛ. Идёт чёткое построение коллектива, нужен ли такой опытный и возрастной игрок со своим порядком. Феллаини не хуже Швайнштайгера может бетонировать центр, да ещё пойти забить может. ДА и лучше наигрывать Эррера-Блинд.
      Мне кажется, это всё-таки запасной вариант по Шнайдерлину, если святые слишком завысят ценник. НО скорее, МЮ добьется Моргана, ему нужна ЛЧ перед ЧЕ-2016

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 10 июля 2015, 08:50

      давай МЮ вместе с пепом вы сделаите то что они с дортмундом...

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > KATALONIAFAN 10 июля 2015, 08:53

      такие "писаки" нужны Бомбардиру) ничего не понятно

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > George-CFC 10 июля 2015, 08:58

      пшла вон бомжара

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > KATALONIAFAN 10 июля 2015, 08:59

      ничего другого я и не ожидал, гопота)

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > George-CFC 10 июля 2015, 09:00

      бомби.... я разрешаю пута

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > KATALONIAFAN 10 июля 2015, 09:02

      мне нравится эта тема, сидеть где-нибудь в Самарканде, топить за Барселону, ругаться на русском портале по-испански... Ума палата)

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