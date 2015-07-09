"Манчестер Юнайтед" предложил Швайнштайгеру двухлетний контракт с зарплатой 10 млн евро

значит, Швайни, классному, но не лучшему и не одному из лучших в мире опорников (не обижайтесь фаны Баварии) можно платить 10 лямов, а Рамосу, одному из лучших центрдефов современности(если не лучшему) повышение в зп этот жид Перес отказывается делать...о, времена...
"Манчестер Юнайтед" продолжает попытки приобрести игрока "Баварии" Бастиана Швайнштайгера.
Как сообщает Bild.de, английский клуб предлагает полузащитнику двухлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.
Контракт Швайнштайгера с "Баварией" истекает в следующем году.
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