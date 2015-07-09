"Манчестер Юнайтед" предложил Швайнштайгеру двухлетний контракт с зарплатой 10 млн евро

"Манчестер Юнайтед" продолжает попытки приобрести игрока "Баварии" Бастиана Швайнштайгера.



Как сообщает Bild.de, английский клуб предлагает полузащитнику двухлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.



Контракт Швайнштайгера с "Баварией" истекает в следующем году.



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