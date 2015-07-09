"Севилья" подписала контракт с Коноплянкой

"Севилья" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником "Днепра" и сборной Украины Евгением Коноплянкой.



Соглашение рассчитано на 4 года и предусматривает отступные в 40 миллионов евро в случае, если другой клуб захочет приобрести игрока.



В прошлом сезоне футболист провел 42 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.









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