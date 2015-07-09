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    "Севилья" подписала контракт с Коноплянкой

    "Севилья" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником "Днепра" и сборной Украины Евгением Коноплянкой.

    Соглашение рассчитано на 4 года и предусматривает отступные в 40 миллионов евро в случае, если другой клуб захочет приобрести игрока.

    В прошлом сезоне футболист провел 42 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.




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    Источник: ФК «Севилья»

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    09.07.2015 22:20
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    Комментарии135
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 июля 2015, 12:52

      42матча 15 гол+пас=40млн смех!

      0
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      Рейтинг: +322

      makerdream 10 июля 2015, 14:25

      Слюни и брызги на мониторе, обиженные глазки поклонников сборной кержакова доставляют)))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +42

      Риланд > makerdream 10 июля 2015, 16:35

      пшёл [Соблюдайте правила], укроп

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 10 июля 2015, 12:50

      Россиян никто не подписывает , нет в России футболистов !

      3
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > Зенит это Халк 10 июля 2015, 13:08

      Есть,подпишут,если они сами захотят

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Jarvis 10 июля 2015, 13:14

      У нас в сборной некому играть !

      0
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      Рейтинг: +30

      ARMENIAN 10 июля 2015, 12:00

      удачи Женя)

      0
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 10 июля 2015, 11:12

      Евгений очень сильный футболист и уверен он наведет шороха в Европе

      1
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 10 июля 2015, 10:50

      ну наконец то

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 10 июля 2015, 10:39

      Молодец! Кержакова я думаю он точно переплюнет :)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Forint 10 июля 2015, 10:49

      Коноплянка плюет дальше Кержакова?)))

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint > Sem25 10 июля 2015, 11:13

      Возможно, но речь шла о достижениях. Хотя вы и сами поняли ))

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Forint 10 июля 2015, 11:15

      Конечно понял. Извините, что присоседился)))

      0
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      Рейтинг: +102

      Silva11 10 июля 2015, 10:29

      слишком, слишком Коноплянка себя завысил. 40 млн никто не хочет платить. так что до конца контракта и снова на Украину. Хотя есть шанс спастись: Просто играй как Бог!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Silva11 10 июля 2015, 10:38

      Это, скорее всего, Коломойский на такой сумме настоял. Днепр будет иметь процент с последующей продажи футболиста.

      0
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      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > Silva11 10 июля 2015, 10:56

      Это не он завысил а Севилья и агенты что бы потом продать и хорошо заработать ,халк тоже не 60лямов стоил

      1
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > Silva11 10 июля 2015, 12:29

      Это Севилья устанавливает чтобы не перекупили

      0
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Кабинетный Зенит 10 июля 2015, 13:41

      Ты что несешь, "специалист"?
      "Хотя изначально, представитель украинского спортсмена настаивал на 50 миллионах евро, а руководство «Севильи» соглашалось только на 25 миллионов евро".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Риланд 10 июля 2015, 10:27

      - Раньше людей отговаривали ехать в Турцию, потому что там много русских, а теперь советуют не грешить, потому что в аду русских еще больше.
      Евгений Коноплянка

      2
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > Goger90 10 июля 2015, 11:45

      И ты повелся ,это фейковый Твиттер

      0
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      Рейтинг: +157

      Goger90 > Jarvis 10 июля 2015, 11:52

      Ну да, повёлся. Я вообще не был в курсе, что эта цитата из твиттера, просто вспылил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > Goger90 10 июля 2015, 12:06

      Жена весельчак,за политику ничего и никогда не говорил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Goger90 > Jarvis 10 июля 2015, 12:14

      Тогда прошу прощения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 10 июля 2015, 10:03

      Что эта новость делает в главной? Это игрок топ-уровня или же братской нам страны?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ > Ministri Krasnodar 10 июля 2015, 10:09

      Молчи, завистник! Эта новость заслуживает того, чтобы быть в главной.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Риланд > FRZZ 10 июля 2015, 10:12

      ооо, подтягиваются специалисты по пуканам и вате)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      ukrab > FRZZ 10 июля 2015, 10:16

      чему завидовать, татушке на х у ю свастики? игрок так себе на самом деле

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > ukrab 10 июля 2015, 11:11

      Откуда такие познания о татушках?)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +81

      Andrumas > dimagas1 10 июля 2015, 11:53

      Гуглил человек наверное, хотя конечно столь рьяный интерес к гениталиям Коноплянки настораживает:))

      3
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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Andrumas 10 июля 2015, 11:55

      Духовность падает в нем наверно слишком долго европейский футбол смотрел)))

      2
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      Рейтинг: +35

      master71065 > dimagas1 10 июля 2015, 12:01

      Проговорился любитель чмакать!

      2
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > master71065 10 июля 2015, 14:11

      Сделай всех! "Бей белых пока не покраснеют. Бей красных пока не побелеют!")))

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