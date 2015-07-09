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    Гивен прошел медобследование в "Сток Сити"

    Голкипер "Астон Виллы" Шей Гивен близок к переходу в "Сток Сити".

    По сообщению источника, 39-летний футболист прошел медобследование перед возможным подписанием контракта с "Сток Сити", который в прошлом сезоне АПЛ занял 9 место.

    Гивен выступает за "Астон Виллу" с 2011 года. В минувшем сезоне бирмингемцы чуть не вылетели в Чемпионшип.

    Гивен провел всего три матча, в которых пропустил восемь голов. До этого вратарь сборной Ирландии играл за "Ньюкасл" и "Манчестер Сити".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 22:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 14:49

      39 уже.и не сдается.хочет играть.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:08

      хорошо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:24

      Нестареющий ветеран

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      лолос 9 июля 2015, 23:27

      3 матча - 8 голов, круто че! А в "Ньюкасле" раньше он был сильным вратарем.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 9 июля 2015, 22:42

      Мне все позвонили. И все поздравляли
      И каждый приятную чушь говорил,
      Здоровья, надежды и счастья желали.
      Как было приятно. Ты не позвонил.

      Мне все написали. Сказали – держаться,
      И каждый совет сердобольный мне дал:
      Быть сильной. Не плакать – хотя бы стараться –
      Крепиться. Не думать. Ты не написал.

      Ко мне все пришли. На две красных гвоздики
      Мне каждый в кармане хоть что-то нашел.
      Мне было спокойно в гробу. Только лики,
      Не лица я видела. Ты не пришел.

      Нас вместе собрали. Нам строго сказали:
      Чтобы каждый себе быстро пару нашёл,
      Что б за руки крепко друг друга держали,
      Когда в ад придем мы. Ты не подошел.

      Потом нас спросили: «Кого вы любили?
      Спасти его можете, лишь указав
      На тех, кто вас предал, кого вы простили!»
      А я отвернулась, тебя не признав.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 9 июля 2015, 22:23

      Значит Беговичь уходит.

      1
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик > dimagas1 9 июля 2015, 23:55

      Интересно, какую конкуренцию он Беговичу составит, если он и в Вилле не был основным, Хьюзан практически все матчи отстоял? Горшки берут балласт

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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > ст_прапорщик 10 июля 2015, 10:49

      Беговичь в Челси вроде как уходит...ну по слухам как минимум.

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