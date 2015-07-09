Гивен прошел медобследование в "Сток Сити"

Голкипер "Астон Виллы" Шей Гивен близок к переходу в "Сток Сити".



По сообщению источника, 39-летний футболист прошел медобследование перед возможным подписанием контракта с "Сток Сити", который в прошлом сезоне АПЛ занял 9 место.



Гивен выступает за "Астон Виллу" с 2011 года. В минувшем сезоне бирмингемцы чуть не вылетели в Чемпионшип.



Гивен провел всего три матча, в которых пропустил восемь голов. До этого вратарь сборной Ирландии играл за "Ньюкасл" и "Манчестер Сити".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.