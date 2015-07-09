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    Данило получил 23 номер в "Реале"

    Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" защитник Данило был представлен в качестве нового игрока команды.

    После подписания шестилетнего контракта 23-летний Данило пожонглировал мячом перед зрителями. Латиноамериканец получил в команде 23 номер.
    "Осуществилась моя мечта, и я очень горжусь этим. Я знаю, как много усилий приложил клуб, чтобы меня приобрести, и я надеюсь, что смогу каждый день доказывать все, на что я способен. Я желаю, чтобы ко мне предъявлялись самые высокие требования. Для меня не является проблемой следовать всем указаниям тренера", - сказал Данило.
    Соглашение о переходе Данило из "Порту" в "Реал" было достигнуто ещё в апреле. Трансфер игрока обошелся "сливочным" в 31,5 миллион евро.



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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 20:56
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +45

      Teenager 10 июля 2015, 11:24

      Хорошего парня купили, жаль что он не в Барсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:10

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 10 июля 2015, 05:22

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Metz57100 10 июля 2015, 00:03

      Ждём де хеа, и одного форварда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ялта 9 июля 2015, 23:28

      Номерок 23 пошел по кругу)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 22:57

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      skynet 9 июля 2015, 22:56

      Данило мастер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > skynet 10 июля 2015, 06:24

      Жонглёр!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 22:54

      а почему не 10?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 9 июля 2015, 22:43

      Мне все позвонили. И все поздравляли
      И каждый приятную чушь говорил,
      Здоровья, надежды и счастья желали.
      Как было приятно. Ты не позвонил.

      Мне все написали. Сказали – держаться,
      И каждый совет сердобольный мне дал:
      Быть сильной. Не плакать – хотя бы стараться –
      Крепиться. Не думать. Ты не написал.

      Ко мне все пришли. На две красных гвоздики
      Мне каждый в кармане хоть что-то нашел.
      Мне было спокойно в гробу. Только лики,
      Не лица я видела. Ты не пришел.

      Нас вместе собрали. Нам строго сказали:
      Чтобы каждый себе быстро пару нашёл,
      Что б за руки крепко друг друга держали,
      Когда в ад придем мы. Ты не подошел.

      Потом нас спросили: «Кого вы любили?
      Спасти его можете, лишь указав
      На тех, кто вас предал, кого вы простили!»
      А я отвернулась, тебя не признав.

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      Рейтинг: +699

      Пластун > Mоnоlo 9 июля 2015, 22:46

      С утра я написал стих. но потом понял, что до меня его уже написал Пушкин))))

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      Рейтинг: +922

      Zidan05 9 июля 2015, 22:41

      Ветка Реала, а 80% шкур все те же - каталонские!

      4
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