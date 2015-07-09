Данило получил 23 номер в "Реале"

Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" защитник Данило был представлен в качестве нового игрока команды.
После подписания шестилетнего контракта 23-летний Данило пожонглировал мячом перед зрителями. Латиноамериканец получил в команде 23 номер.
"Осуществилась моя мечта, и я очень горжусь этим. Я знаю, как много усилий приложил клуб, чтобы меня приобрести, и я надеюсь, что смогу каждый день доказывать все, на что я способен. Я желаю, чтобы ко мне предъявлялись самые высокие требования. Для меня не является проблемой следовать всем указаниям тренера", - сказал Данило.
Соглашение о переходе Данило из "Порту" в "Реал" было достигнуто ещё в апреле. Трансфер игрока обошелся "сливочным" в 31,5 миллион евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.