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    "Севилья" договорилась с "Сток Сити" о переходе Н'Зонзи

    Полузащитник Стивен Н'Зонзи подписал с "Севильей" контракт на 4 года, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Сумма отступных за французского футболиста составила 30 миллионов евро.

    В прошлом сезоне игрок провел в составе "Сток Сити" 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    09.07.2015 20:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 10 июля 2015, 15:00

      Опачки?! Маловато чо-то будет, за техничнейшего из деревяннейших Нзузизунью. Надо бы еще лямчиков так 150 подкинуть.

      0
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 10 июля 2015, 09:02

      30 лямов? Что-то все перевернулось, теперь в РПЛ деньги считают, а Европа жировать стала.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:11

      хорошо

      1
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      Рейтинг: +12

      ArA03 10 июля 2015, 07:44

      H'Зонзи стоит 30 миллионов,ахереть можно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:34

      Усиливаются андалузцы

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      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Beks barca 10 июля 2015, 00:39

      в Севилье не плохая банда собирается

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 22:51

      украинскую колонию в команде создают?

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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 9 июля 2015, 21:47

      здорово

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy 9 июля 2015, 21:26

      Не дорого?

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 9 июля 2015, 21:01

      в Блэкберне хорошо играл )

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