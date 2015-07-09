"Севилья" договорилась с "Сток Сити" о переходе Н'Зонзи

Полузащитник Стивен Н'Зонзи подписал с "Севильей" контракт на 4 года, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Сумма отступных за французского футболиста составила 30 миллионов евро.



В прошлом сезоне игрок провел в составе "Сток Сити" 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.



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