Новым капитаном "Ливерпуля" стал Хендерсон

Полузащитник Джордан Хендерсон стал новым капитаном "Ливерпуля" после ухода Стивена Джеррарда в клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".



В прошлом сезоне Хендерсон был вице-капитаном, поэтому его "повышение" было ожидаемо. Сейчас игрок находится с клубом в предсезонном турне в Бангкоке, где он и проведёт свой первый матч в новой роли.

25-летний полузащитник сборной Англии перешёл в "Ливерпуль" в 2011 году из "Сандерленда»"за 18 миллионов фунтов.