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    Новым капитаном "Ливерпуля" стал Хендерсон

    Полузащитник Джордан Хендерсон стал новым капитаном "Ливерпуля" после ухода Стивена Джеррарда в клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".

    В прошлом сезоне Хендерсон был вице-капитаном, поэтому его "повышение" было ожидаемо. Сейчас игрок находится с клубом в предсезонном турне в Бангкоке, где он и проведёт свой первый матч в новой роли.

    25-летний полузащитник сборной Англии перешёл в "Ливерпуль" в 2011 году из "Сандерленда»"за 18 миллионов фунтов.
    В прошлом сезоне в АПЛ Хендерсон сыграл 37 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 9 голевых передач.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 20:12
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    Комментарии119
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    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 10 июля 2015, 22:42

      На фоне Стиви Джи любой будет бледной тенью того капитана!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 10 июля 2015, 10:32

      Давно пора.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 10 июля 2015, 10:06

      Почему не Балотелли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 09:56

      ожидаемое назначение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:12

      хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:38

      Ожидаемо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 10 июля 2015, 02:52

      Ну и что?А вы друзья как не садитесь,а в музыканты(футболисты) не годитесь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 02:25

      всё верно, Хендо настоящий боец, играющий и болеющий душой за клуб, Удачи капитану с Ливерпулем!

      4
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      Рейтинг: +392

      juventus186 10 июля 2015, 00:31

      Да, тяжело парню придется подымать Ливерпуль из пепла....
      Главное, чтобы , как со Стерлингом не получилось, хотя я лично Рахима понимаю: с таким тренером далеко не пройдешь, хоть и зарплата была обещана немалая!!!
      Кстати, Ливерпуль будет играть свой первый матч в АПЛ против......СтокСити!!!
      Реванш и ничего, кроме победы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 10 июля 2015, 00:27

      хенднрсон шлак ливерпуль шлак

      2
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > The_BESTolo4b 10 июля 2015, 00:35

      The_BESTolo4b, слушай тебе что Ливерпуль сделал, что вы с виталиком на него набросились, окажитесь вы в ситуации, когда возле вас окажутся фанаты Ливерпуля из Англии , он - клуб - для вас стал бы ближе , чем родные мать с отцом!!!
      Акстииесь оба!!!Интернет-heroes!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b > juventus186 10 июля 2015, 01:15

      сгинь глорик договорентуса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > The_BESTolo4b 10 июля 2015, 02:59

      Поясни за сказанное, ведь базаргу не вывезешь.

      1
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > The_BESTolo4b 10 июля 2015, 03:02

      У меня нет привычки менять свои футбольные предпочтения в зависимости от успеха или неуспеха команды, если б я был глором, то сменил бы аву сразу после поражения в финале!!!
      Ясно!м

      0
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      Рейтинг: +20

      Francy Francy > juventus186 10 июля 2015, 14:07

      лол! у тебя нет авы.

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