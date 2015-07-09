Новым капитаном "Ливерпуля" стал Хендерсон

На фоне Стиви Джи любой будет бледной тенью того капитана!
Полузащитник Джордан Хендерсон стал новым капитаном "Ливерпуля" после ухода Стивена Джеррарда в клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси".
В прошлом сезоне Хендерсон был вице-капитаном, поэтому его "повышение" было ожидаемо. Сейчас игрок находится с клубом в предсезонном турне в Бангкоке, где он и проведёт свой первый матч в новой роли.
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