Стаценко подтвердил свое назначение на пост генерального директора "Кубани"

Валерий Стаценко подтвердил, что сменит Евгения Муравьева на посту генерального директора ФК "Кубань".

"Да, я могу подтвердить эту информацию", прокомментировал ситуацию Стаценко, сообщает ТАСС.

В СМИ также появилась информация, что в клуб на пост спортивного директора возвращается Сергей Доронченко.

На что Стаценко ответил: "А вот это я подтвердить не могу".