Стаценко подтвердил свое назначение на пост генерального директора "Кубани"

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Валерий Стаценко подтвердил, что сменит Евгения Муравьева на посту генерального директора ФК "Кубань".
"Да, я могу подтвердить эту информацию", прокомментировал ситуацию Стаценко, сообщает ТАСС.
В СМИ также появилась информация, что в клуб на пост спортивного директора возвращается Сергей Доронченко.
На что Стаценко ответил: "А вот это я подтвердить не могу".
На что Стаценко ответил: "А вот это я подтвердить не могу".
Стаценко уже работал в "Кубани" в 2007 году: сначала он входил в тренерский штаб, а затем занимал пост технического директора.
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