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    Стаценко подтвердил свое назначение на пост генерального директора "Кубани"

    Валерий Стаценко подтвердил, что сменит Евгения Муравьева на посту генерального директора ФК "Кубань".

    "Да, я могу подтвердить эту информацию", прокомментировал ситуацию Стаценко, сообщает ТАСС.
    В СМИ также появилась информация, что в клуб на пост спортивного директора возвращается Сергей Доронченко.
    На что Стаценко ответил: "А вот это я подтвердить не могу".
    Стаценко уже работал в "Кубани" в 2007 году: сначала он входил в тренерский штаб, а затем занимал пост технического директора.

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    Источник: ТАСС

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    09.07.2015 19:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:12

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:58

      ТАСС уполномочен заявить ©

      0
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    • ...
      Рейтинг: +179

      fr3nd 9 июля 2015, 22:18

      шило мыло ткачёва

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 9 июля 2015, 21:45

      Шило на мыло...даже не знаю, пойдёт ли это на пользу Кубани!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 9 июля 2015, 20:37

      А вы, друзья, как не садитесь все ж в музыканты не годитесь.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 20:17

      разброд и шатания

      0
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