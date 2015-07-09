"Црвена Звезда" Божовича вылетела из Лиги Европы

Сербский клуб "Црвена Звезда", который тренирует известный в России бывший тренер "Амкара", "Москвы", "Динамо", "Ростова" и "Локомотива" Миодраг Божович, завершила выступление в Лиге Европы.



В ответном матче первого квалификационного раунда "Црвена Звезда" уступила казахстанскому "Кайрату" со счетом 1:2. Первая игра также закончилась поражением сербского клуба (0:2).



"Кайрат" тренирует словацкий тренер Владимир Вайсс, известный в России по работе с "Сатурном".



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