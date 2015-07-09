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    "Црвена Звезда" Божовича вылетела из Лиги Европы

    Сербский клуб "Црвена Звезда", который тренирует известный в России бывший тренер "Амкара", "Москвы", "Динамо", "Ростова" и "Локомотива" Миодраг Божович, завершила выступление в Лиге Европы.

    В ответном матче первого квалификационного раунда "Црвена Звезда" уступила казахстанскому "Кайрату" со счетом 1:2. Первая игра также закончилась поражением сербского клуба (0:2).

    "Кайрат" тренирует словацкий тренер Владимир Вайсс, известный в России по работе с "Сатурном".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 19:36
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    Комментарии104
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      Рейтинг: +132

      murakami777 12 июля 2015, 11:11

      Алга Казахстан! :-)

      0
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      Рейтинг: +134

      cannongun 10 июля 2015, 08:36

      а раньше был финал ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:13

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 10 июля 2015, 07:50

      клубы с постсоветского пространства выступили очень двойственно в 1-м раунде, что крайне удивляет

      из 6 вылетевших клубов с наибольшим коэф. - 4 это Шериф, Нефтчи, Актобе и Динамо Тбилиси, особенно отвратительно выступил Шериф, уступив дома норвежскому Одду 0-3, а потом на выезде всухую ничью, Актобе же проиграл эстонскому Нымме Калью, а грузины - Габале. Нефтчи уступил черногорской Младости. разумеется все 4 клуба были сеяными и имели более слабых соперников по клуб. коэф.

      но есть и мегапозитивная сторона - из 51 пары прошло 35 сеяных и 16 несеяных клубов. и из 16 несеяных - 9 постсоветские, более слабые клубы показали лучшую отдачу - среди них Алашкерт, Спартакс Юрмала, Тракай - все с коэф. ниже 1.../ Алашкерт вообще непонятно как прошёл шотландский Сент-Джонстон

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 10 июля 2015, 07:42

      Что еще ждать от этого физрука.

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      Рейтинг: +159

      КПР 10 июля 2015, 05:12

      Казахи на высоте!

      1
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      Рейтинг: +92

      Cynic 10 июля 2015, 01:45

      сразу видно, набрался опыта в РПЛ)

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 10 июля 2015, 01:12

      Володя гораздо опытнее Бомжовича, а его Словакия, в 2010-м, в ЮАР, переиграла Италию Липпи 5-3 и вышла из группы.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 10 июля 2015, 00:44

      Тимощук уже свои видом помог выиграть Кайрату )

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      Рейтинг: +19

      body > Аvi-8 10 июля 2015, 04:20

      Тимоха наблюдал. А так игра очень понравилась. Молодцы алмаатинцы! Остальные вылетели, позор! Еще есть Астана....

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      Рейтинг: +11

      Nurik081 10 июля 2015, 00:43

      Спасибо за хорошие слова про нас, про казахов и казахстанского Кайрата! Респект! Удачи СНГ и ТС!

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