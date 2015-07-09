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    Ткачук подписал контракт с "Зенитом"

    Полузащитник Денис Ткачук подписал контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

    Игрок будет выступать за "Зенит - 2", однако при необходимости будет вызываться в состав первой команды. Соглашение рассчитано на один год.

    В ближайшее время Ткачук прибудет в расположение нового клуба и начнет подготовку к сезону. На поле он будет выходить под 31 номером.

    "Ощущения, конечно, только положительные, очень рад, что подписал контракт. Буду тренироваться и делать все для того, чтобы пробиться и в основной состав!", - сказал россиянин.

    В прошлом сезоне Ткачук выступал за "Крылья Советов".



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    Источник: ФК «Зенит»

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    09.07.2015 19:12
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    Комментарии88
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 10 июля 2015, 12:56

      Как по мне,лучше бы остался в КС,чем выступать за Зенит-2

      0
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      Рейтинг: +28

      trouble 10 июля 2015, 12:06

      Стригся видимо еще в Самаре...Не поверю, что среди молодых петербуржских воспитанников нет равных по силам этому гопарёнышу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      amkarovec 10 июля 2015, 06:59

      ...мимика какая-то кисловатая...в зенит-2 он по ходу дела точно не хотел...

      1
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      Рейтинг: +11

      preno 10 июля 2015, 01:20

      Это не тот чел, который на бутылке пива САМАРА себя рекламировал одно время?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa 10 июля 2015, 00:08

      Не понимаю логики парня... Остаться в Крыльях и играть железно в основе в РПЛ или играть с Зыряновым и детским садом в ФНЛ, откуда он только сбежал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1317

      pereletnii 9 июля 2015, 22:40

      Только маме не разрешай себя подстригать больше

      6
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    • ...
      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 9 июля 2015, 22:18

      Снова не русский

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 22:10

      мечта 95%футболистов лиги сбылась у Ткачука!
      удачи ему!

      1
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      Рейтинг: +34

      Блуждающий > kkomov 9 июля 2015, 22:38

      В Зените-2 играть?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1317

      pereletnii > Блуждающий 9 июля 2015, 22:41

      Перейти в Зенит и получить шанс

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Блуждающий 9 июля 2015, 22:49

      лучше там чем в спартаке

      1
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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 9 июля 2015, 22:01

      Зачем тебе Денис опять фнл?? В КС играл бы железно в основе плюс в ПЛ.

      3
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      Рейтинг: +11

      yastreb94 9 июля 2015, 21:58

      Рад за Дениску, все наши с ним знакомые будут рады))) Только жалко, что в Зенит перешел....

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