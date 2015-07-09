Полузащитник Денис Ткачук подписал контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.



Игрок будет выступать за "Зенит - 2", однако при необходимости будет вызываться в состав первой команды. Соглашение рассчитано на один год.



В ближайшее время Ткачук прибудет в расположение нового клуба и начнет подготовку к сезону. На поле он будет выходить под 31 номером.



"Ощущения, конечно, только положительные, очень рад, что подписал контракт. Буду тренироваться и делать все для того, чтобы пробиться и в основной состав!", - сказал россиянин.



В прошлом сезоне Ткачук выступал за "Крылья Советов".







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