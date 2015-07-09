"Торпедо" получило лицензию для участия в ПФЛ

Московское "Торпедо" получило лицензию для участия в первенстве ПФЛ. Об этом сообщил президент футбольного клуба Александр Тукманов.

Москвичи по итогам минувшего сезона вылетели из Премьер-лиги и не смогли заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. 30 июня руководство "Торпедо" обсудило со своим основным акционером - компанией ЗИЛ - будущее клуба, в результате чего было принято решение заявиться в ПФЛ, где москвичи будут играть в зоне "Центр".

