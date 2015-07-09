"Торпедо" получило лицензию для участия в ПФЛ

Опустилось "Торпедо" дальше некуда, а ЗИЛ - ещё дальше...
Опустилось "Торпедо" дальше некуда, а ЗИЛ - ещё дальше...
Пожар на ЗИЛе - это быдлофанов рук дело? Или так, совпадение?
Искренне рад за Торпедо, клуб Стрельцова не должен исчезнуть из нашего футбола!
Там им подходящее место. С такой жидкой армией болел в Премьере они смотрятся как бедные родственники
обсудило со своим основным акционером - компанией ЗИЛ - будущее клуба
И случился пожар...
ахаххахахаххаххахахахахха Педо гуд бай!!!!!!!
Торпедо, давай до свидания!
и снова всё заново...