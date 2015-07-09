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    "Торпедо" получило лицензию для участия в ПФЛ

    Московское "Торпедо" получило лицензию для участия в первенстве ПФЛ. Об этом сообщил президент футбольного клуба Александр Тукманов.

    Москвичи по итогам минувшего сезона вылетели из Премьер-лиги и не смогли заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. 30 июня руководство "Торпедо" обсудило со своим основным акционером - компанией ЗИЛ - будущее клуба, в результате чего было принято решение заявиться в ПФЛ, где москвичи будут играть в зоне "Центр".
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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 18:58
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 9 июля 2015, 23:51

      Опустилось "Торпедо" дальше некуда, а ЗИЛ - ещё дальше...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 9 июля 2015, 22:41

      Пожар на ЗИЛе - это быдлофанов рук дело? Или так, совпадение?

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      Рейтинг: +4077

      морозз 9 июля 2015, 21:38

      Искренне рад за Торпедо, клуб Стрельцова не должен исчезнуть из нашего футбола!

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      Рейтинг: +41

      alexproff 9 июля 2015, 21:35

      Там им подходящее место. С такой жидкой армией болел в Премьере они смотрятся как бедные родственники

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      Рейтинг: +254

      Vector 9 июля 2015, 21:16

      обсудило со своим основным акционером - компанией ЗИЛ - будущее клуба


      И случился пожар...

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      Рейтинг: +167

      Мигалков 9 июля 2015, 21:11

      ПФЛ это еще ничего. Бывало и хуже. Статус профессионального клуба теряли.
      Спасибо всем кто нас поддерживает. Ну а недоброжелателям.. Кончиту Вурст вам в жены!

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      Рейтинг: +254

      Vector > Мигалков 9 июля 2015, 21:17

      Быстрее возвращайтесь... без вас скучно.

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      Рейтинг: +145

      artemka451 9 июля 2015, 21:02

      ахаххахахаххаххахахахахха Педо гуд бай!!!!!!!

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      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 20:36

      Опять выиграют ПФЛ, затем за 2-3 года ФНЛ, и дай Бог вернутся в Вышку))) Но нафига такие мучения каждый раз, нельзя чтоли всерьез заняться клубом сразу??

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > mat73 9 июля 2015, 22:42

      Займитесь! Кто мешает?

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 9 июля 2015, 19:58

      Торпедо, давай до свидания!

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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 9 июля 2015, 19:54

      и снова всё заново...

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