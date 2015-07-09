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    Ван Бастен будет помогать Блинду в сборной

    Легендарный в прошлом голландский нападающий Марко ван Бастен стал помощником главного тренера сборной Нидерландов Данни Блинда. Контракт с ван Бастеном будет действовать с 1 августа 2015 года по 31 июля 2018 года.

    Напомним, голландец уже работал со сборной с 2004 по 2008 год на посту главного тренера, а в прошлом сезоне был помощником главного тренера в в АЗ. Блинд на посту главного тренера национальной сборной сменил Гуса Хиддинка, который в июне был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 18:45
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 09:54

      удачи.

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 9 июля 2015, 23:19

      А из МЮ игрок Блинд не его родственник или просто однофамильцы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +129

      DAD81 > лолос 10 июля 2015, 01:10

      В МЮ его сын играет.

      3
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      Рейтинг: +141

      Rruma 9 июля 2015, 21:58

      Бастен - суперталант. Вспоминаю его : он феерил везде - в сборной, в Милане, Аяксе. Это была реальная Звезда, сегодня звезд нету - только пшики (

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 9 июля 2015, 21:18

      Было уже...Это Блинд будет скорее всего помогать Ван Бастену!!!

      0
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      Рейтинг: +870

      jet_set 9 июля 2015, 20:48

      Если эти аноцефалы снова так очевидно продадут матч как на Евро-2008 против России, то их весь мир возненавидит.

      0
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > jet_set 9 июля 2015, 21:51

      Просто, у Булахруза умерла дочь. Это сказалось на команде.

      1
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      Рейтинг: +870

      jet_set > Van Vanovich 9 июля 2015, 22:03

      Просто голландцам заплатили хорошие бабки.

      0
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > jet_set 10 июля 2015, 12:10

      Надеюсь, это твоя версия.))

      0
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан > Van Vanovich 11 июля 2015, 20:27

      Это его его цефальный стиль жизнь.Платки негры мечты....

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      Рейтинг: +68

      Ice van Reed > jet_set 21 июля 2015, 05:07

      Ты вспоминаешь Евро-2008, где Нидерланды недооценили Россию, вс е знаюи прекрасно как ужасно играют они в доп. время, но забываешь полнейший провал на евро -2012, можно отмазать их группа смерти была, немцы сильны были, португальцев там, отдельная история, не могут выиграть уже давно, третью команду нужно было обыгрывать и тут фиаско. Нидерланды удачно стали на ЧМ выступать, а евро сливают.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 9 июля 2015, 20:06

      Уже была эта новость.

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 9 июля 2015, 19:37

      вот их лихорадит то! а Хидинг это ваще шоумен.

      0
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 9 июля 2015, 19:28

      Как классно играла Голландия под его руководством на ЧЕ-2008!

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Van Vanovich 9 июля 2015, 19:35

      Жалко только, что слили матч в 1/4.

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > Caesar555 9 июля 2015, 21:49

      Просто, у Булахруза умерла дочь. Это сказалось на команде.

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      Рейтинг: +129

      DAD81 > Van Vanovich 10 июля 2015, 01:14

      Не думаю, что это была основная причина. На мой взгляд, Ван Бастен допустил ошибку в том, что на последний матч в группе против Румынии выпусти второй состав. В итоге основа - сбилась с игрового ритма, что очень важно во время таких краткосрочных турниров как ЧЕ.

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > DAD81 10 июля 2015, 12:09

      Возможно

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      Рейтинг: +18

      uwasee 9 июля 2015, 19:14


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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 18:54

      Марко Ван Бастен - легенда!!!

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