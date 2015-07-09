Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Помощниками Карпина в армавирском "Торпедо" будут испанцы

    Помощниками Валерия Карпина в армавирском "Торпедо" будут испанские специалисты. Напомним, что Карпин продолжительное время своей карьеры провел в Испании, где играл в нескольких командах, а также тренировал "Мальорку". Также сообщается, что начало сезона армавирская команда может провести в Москве.

    Напомним, что сегодня "Торпедо" получило лицензию на участие в первенстве ФНЛ сезона 2015-16 годов, а Карпин 10 июля будет официально представлен в качестве главного тренера команды.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 11 июля 2015, 08:41

      Очередная шютка армянского радио…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 10 июля 2015, 11:15

      Вот посмеёмся от души…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      ReaLyon777 10 июля 2015, 06:15

      Очередной мыльный пузырь?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Big_bearrr 10 июля 2015, 05:58

      Вот с этого и надо было начинать тренерство. Когда выведет команду в Премьеру тогда и будет на тренера похож.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 10 июля 2015, 04:29

      Rfhg elfxb

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 10 июля 2015, 00:57

      О как .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 10 июля 2015, 00:09

      Армавирцы-тренируйтесь метко метать шарфы,пригодиться скоро) Привет карпину от Санк-Галлена! уахахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ялта 9 июля 2015, 23:31

      Может стоили Торпедо из Армавира не в Подмосковье,а на Болеардские перевозить?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 9 июля 2015, 23:06

      Одним из испанцев будет голландец Дезеув .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 23:02

      он крут! и сборную ему

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11