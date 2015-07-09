Кобелев:" Останется ли Черчесов в "Динамо"? Спросите у руководства"

Зачем столько директоров непонятно. Уж лучше пусть будет один, который во всем разберется и на все вопросы ответит.
Спортивный директор московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал итоги завершившегося совета директоров клуба:
- Все прошло довольно позитивно. Решали спортивные вопросы.
- Черчесов останется главным тренером "Динамо"?
- Об этом лучше спросите руководителей клуба.
- Клуб подпишет контракты с Дьяковым и МВила?
- Об этом лучше узнать у Станислава Саламовича.
- Судьба Денисова в "Динамо" решена?
- Я уже не раз говорил, что основной состав и дубль находятся на сборах. Все решения будут приниматься, когда команда соберется на базе в Новогорске, — сказал Кобелев.
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