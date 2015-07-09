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    Кобелев:" Останется ли Черчесов в "Динамо"? Спросите у руководства"

    Спортивный директор московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал итоги завершившегося совета директоров клуба:

    - Все прошло довольно позитивно. Решали спортивные вопросы.
    - Черчесов останется главным тренером "Динамо"?
    - Об этом лучше спросите руководителей клуба.
    - Клуб подпишет контракты с Дьяковым и МВила?
    - Об этом лучше узнать у Станислава Саламовича.
    - Судьба Денисова в "Динамо" решена?
    - Я уже не раз говорил, что основной состав и дубль находятся на сборах. Все решения будут приниматься, когда команда соберется на базе в Новогорске, — сказал Кобелев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 17:25
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    Комментарии65
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 10 июля 2015, 13:10

      Зачем столько директоров непонятно. Уж лучше пусть будет один, который во всем разберется и на все вопросы ответит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      trouble 10 июля 2015, 12:48

      Под спайсами был на совещании видимо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:15

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Cynic 10 июля 2015, 01:35

      Кобелев: Ничего не вижу ничего не слышу
      Ничего не знаю ничего никому не скажу ©

      смысл таких интервью?

      1
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      Рейтинг: +149

      suiw 9 июля 2015, 23:07

      - А Вы,Александр Николаевич, долго будете спортдиректором?
      -Спросите у Денисова

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 22:31

      сказал все и ни о чем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 9 июля 2015, 22:29

      Кобелев спец по договорнякам.)))

      1
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 9 июля 2015, 22:28

      Стас уходи сам,все равно Кобелев"поможет" это сделать.

      2
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 9 июля 2015, 22:05

      Темнит Кобелев...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 9 июля 2015, 21:45

      Останется ли Черчесов в "Динамо", не останется ли Черчесов в "Динамо" - это Динамо не известно.

      1
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