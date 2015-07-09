Кобелев:" Останется ли Черчесов в "Динамо"? Спросите у руководства"

Спортивный директор московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал итоги завершившегося совета директоров клуба:

- Черчесов останется главным тренером "Динамо"?

- Об этом лучше спросите руководителей клуба.

- Клуб подпишет контракты с Дьяковым и МВила?

- Об этом лучше узнать у Станислава Саламовича.

- Судьба Денисова в "Динамо" решена?





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: - Я уже не раз говорил, что основной состав и дубль находятся на сборах. Все решения будут приниматься, когда команда соберется на базе в Новогорске, — сказал Кобелев.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

- Все прошло довольно позитивно. Решали спортивные вопросы.