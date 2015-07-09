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    Московский "Локомотив" дозаявил Михалика

    Московский "Локомотив" внёс в заявку на сезон-2015/2016 российской Премьер-Лиги украинского защитника Тараса Михалика. Напомним, что в списке, опубликованном вчера на официальном сайте лиги, украинского защитника не оказалось.

    В минувшем сезоне 31-летний украинец провел в составе "железнодорожников" 16 матчей.

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    Источник: РПЛ

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    09.07.2015 16:37
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:17

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +25

      tower9pover 9 июля 2015, 20:25

      Происки конявых ,- замусорили спамов и Паровозов ! Долго теперь придётся мусор выметать. Хотя начала ещё и нет.

      0
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      Рейтинг: +27

      БСТ 9 июля 2015, 19:36

      на украину

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 9 июля 2015, 19:20

      опа, Джигурда!!!


      зачем?????????

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      Рейтинг: +254

      Vector > фанат джигурды 9 июля 2015, 20:50

      Кого-то не подписали значит...

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      Рейтинг: +18

      uwasee 9 июля 2015, 19:06


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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 июля 2015, 18:30

      Не поможет.

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 9 июля 2015, 18:20

      Он еще играет?!

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 18:14

      Тарас был никакой в минувшем сезоне...зачем он?

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      Рейтинг: +70

      Greiba > 112910415 9 июля 2015, 23:11

      Никакой был Шешуков, А Михалик во многих матчах не плох был. хотя и неудачные матчи были.

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      Рейтинг: +50

      Viktor41 9 июля 2015, 18:10

      Тарас, удачи.

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 9 июля 2015, 18:04

      ну все, с ним прямой путь к чемпионству

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