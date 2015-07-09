Карпин возглавит армавирское "Торпедо"

Валерий Карпин 10 июля будет официально назначен главным тренером армавирского "Торпедо". Автозаводцы в минувшем сезоне выиграли соревнования в зоне "Юг" второго дивизиона и заработали путевку в ФНЛ.

Помимо этого, президентом клуба станет Валерий Оганесян, помогавший оформлять переходы Араса Озбилиса и Юры Мовсисяна в московский "Спартак". До недавнего времени Оганесян был владельцем армянского ФК "Улисс", игроками которого планирует пополниться "Торпедо". В настоящее время Карпин находится в Ереване, где намерен посетить матч квалификационного раунда Лиги Европы «Улисс» — «Биркиркара» (Мальта).