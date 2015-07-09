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    Карпин возглавит армавирское "Торпедо"

    Валерий Карпин 10 июля будет официально назначен главным тренером армавирского "Торпедо". Автозаводцы в минувшем сезоне выиграли соревнования в зоне "Юг" второго дивизиона и заработали путевку в ФНЛ.

    Помимо этого, президентом клуба станет Валерий Оганесян, помогавший оформлять переходы Араса Озбилиса и Юры Мовсисяна в московский "Спартак". До недавнего времени Оганесян был владельцем армянского ФК "Улисс", игроками которого планирует пополниться "Торпедо". В настоящее время Карпин находится в Ереване, где намерен посетить матч квалификационного раунда Лиги Европы «Улисс» — «Биркиркара» (Мальта).

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 13:31
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    Комментарии369
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      Рейтинг: +56

      Пэдро Гомес 10 июля 2015, 10:26

      Как низко пал Валера... конец карьере.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      7upSativa > Пэдро Гомес 12 июля 2015, 09:09

      дурачек иди умойся! Валера еще будет сбродную России тренеровать!

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 10 июля 2015, 08:54

      А кто такую таблицу, в которой Тосно, этот великий клуб, который путём заговора не пустили в РПЛ, находится на тринадцатом месте, придумал?

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 10 июля 2015, 00:06

      Не верю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Хавбэк 10 июля 2015, 00:02

      Пусть у Валеры на этот раз все получиться!

      1
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      Рейтинг: +62

      gudvin69 9 июля 2015, 23:59

      уровень его торпедо А, мальерка, но никак сб. Россиии.

      0
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      Рейтинг: +66

      footlover 9 июля 2015, 23:56

      Вот это - его уровень!

      1
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      Рейтинг: +26

      Zeek47 9 июля 2015, 23:17

      Валера - верим!

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 июля 2015, 23:16

      Удачи!
      Может быть сыграет как играющий тренер.

      2
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      Рейтинг: +49

      Alex 85 9 июля 2015, 23:07

      что-то как-то слабо,всё хочет что-то доказать

      0
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      Рейтинг: +163

      EGF555LOKO1 9 июля 2015, 22:56

      Рад за Валеру и за нас. 100% будет повышен интерес к матчам ФНЛ. Валера раскрутит этот турнир.

      Новости ФНЛ будут набирать комментариев не меньше РПЛ.


      Валеркин уровень. В следующем сезоне в зоне Юг будет работать.

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