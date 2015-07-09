Байчора переходит из "Кубани" в "Тосно"

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Уже бывший голкипер "Кубани" Эдуард Байчора станет очередным новичком "Тосно". 23-летний футболист, у которого истек контракт с краснодарским клубом прибыл в расположение своей новой команды.
Контракт с Байчорой, как и с перешедшим из "Мордовии" Рустемом Мухаметшиным, должен быть подписан уже сегодня. При этом "Тосно" продолжает поиски опытного голкипера в качестве замены ушедшему из команды Сергею Нарубину.
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