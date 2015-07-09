Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Байчора переходит из "Кубани" в "Тосно"

    Уже бывший голкипер "Кубани" Эдуард Байчора станет очередным новичком "Тосно". 23-летний футболист, у которого истек контракт с краснодарским клубом прибыл в расположение своей новой команды.

    Контракт с Байчорой, как и с перешедшим из "Мордовии" Рустемом Мухаметшиным, должен быть подписан уже сегодня. При этом "Тосно" продолжает поиски опытного голкипера в качестве замены ушедшему из команды Сергею Нарубину.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 12:56
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      polc80 9 июля 2015, 16:10

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      ukrab 9 июля 2015, 14:45

      а почему беленов не с е бал в анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 9 июля 2015, 13:54

      Беленов Александр отличный голкипер у "Кубани"! А Байчоры удачи в "Тосно"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 9 июля 2015, 13:35

      а на соккере была новость,что Рустем Мухаметшин перешел в Тосно ? как-никак трансфер...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 13:07

      хорошо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11