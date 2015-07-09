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    Аршавина ждут в "Кубани"

    Главный тренер краснодарской "Кубани" Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход в команду бывшего полузащитника "Зенита" Андрея Аршавина. Ранее появилась информация о договоренности руководства края с Аршавиным о переходе в команду.

    "Аршавина нет в расположении команды, но мы его ждем. Хотелось бы, чтобы Андрей присоединился к нам как можно быстрее. Не думаю, что он потерял мотивацию, он точно еще не сказал последнего слова. Аршавин – человек с именем, если бы он на данный момент не являлся хорошим футболистом, мы бы не рассматривали его кандидатуру", - приводит слова Хохлова Спорт FM.

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    Источник: Спорт FM

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    09.07.2015 12:23
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 9 июля 2015, 21:46

      Чипсовый научит местных бмж как лежа на скамейке получать хорошую зряплату...

      0
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      Рейтинг: +35

      gracie 9 июля 2015, 20:17

      АВБ ждут в АПЛ в Челси у Мауриньо для работы асистентом по статистике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ 9 июля 2015, 17:53

      Хм...а я вот сейчас жду,когда мне привезут заказ: суши и водку. Это нормально?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Конструктор смерти > ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ 9 июля 2015, 20:01

      неа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 9 июля 2015, 16:47

      Это же прямой текст : Андрей, приезжай, на скамейке сидеть не дадим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 9 июля 2015, 16:46

      "Бабкины семечки" будет рекламировать в перерыве

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      nikoladolgov 9 июля 2015, 16:24

      Покатился ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      морозз 9 июля 2015, 16:17

      Андрея везде ждут ...кроме Зенита и Великого Спартака!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 9 июля 2015, 16:14

      зачем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Cynic 9 июля 2015, 15:49

      газон уравнивать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Vortex777 9 июля 2015, 15:39

      Это хорошо что ждут...

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