Украина оказалась выше России в новом рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг мужских сборных команд мира.



1) Аргентина.

2) Германия.

3) Бельгия.

4) Колумбия.

5) Нидерланды.

6) Бразилия.

7) Португалия.

8) Румыния.

9) Англия.

10) Уэльс.

27) Украина.

28) Россия.

209) Ангилья.



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