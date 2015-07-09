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    Украина оказалась выше России в новом рейтинге ФИФА

    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг мужских сборных команд мира.

    1) Аргентина.
    2) Германия.
    3) Бельгия.
    4) Колумбия.
    5) Нидерланды.
    6) Бразилия.
    7) Португалия.
    8) Румыния.
    9) Англия.
    10) Уэльс.
    27) Украина.
    28) Россия.
    209) Ангилья.

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    Источник: ФИФА

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    09.07.2015 11:42
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    Комментарии478
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 10 июля 2015, 16:43

      В первой тридцатке !!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 10 июля 2015, 15:07

      209) Ангилья.
      ____________________
      Кому интересно, какое место занимает Ангилья? Я страны то такой до сегодняшнего дня не знал...

      0
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      Рейтинг: +30

      ARMENIAN 10 июля 2015, 12:04

      Ну и правильно!

      0
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      Рейтинг: +81

      yarukua 9 июля 2015, 23:15

      Не удивительно. Набор исполнителей у них выглядит поярче

      3
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      Рейтинг: +102

      лолос 9 июля 2015, 22:54

      Что у Украины, что у России слабые сборные, которым на отборе грозят стыки, и не факт, что выйдут на Евро, смотря кто в соперники попадется. Но нынешнее поколение украинских игроков посильнее русских. Вон Коноплянка в "Севилье", на Ярмоленко тоже спрос. А русские игроки никому не интересны, Маур правильно про них сказал, зажрались в своей лиге и мотивации нет никакой. Один Черышев к чему-то стремится, но один на поле не воин!

      11
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      ...
      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > лолос 10 июля 2015, 00:45

      Это где Маур об этом сказал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +102

      лолос > Лев Троцкий 10 июля 2015, 03:02

      «Недавно смотрел игру сборной России, создалось впечатление, что набрали игроков со двора. Я знаю некоторых игроков, и даже был интерес к их персоне, но с таким подходом к делу, им никогда не играть в лучших чемпионатах мира. К тому же, в России очень большие деньги, которые портят футболистов»

      «Виллиан и Это’о после Чемпионата России очень, ну очень сложно привыкали к моим тренировкам. Я не верил своим глазам, что футболисты могут находится в таком состоянии. Да, я слышал, что Витсель хочет покинуть Россию, но у «Челси» нет к нему никакого интереса. Когда он играл в Португалии, я хотел его видеть в «Интере», но сейчас это уже другой игрок.»

      1
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > лолос 10 июля 2015, 16:28

      правильно говоришь и неизвестно на кого попадут Россия и украина. Может Украины и не будет на Евро-2016 да и России тоже. Но у России Капелло, а у Украины кобыла.

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 9 июля 2015, 22:28

      Такими темпами в 100 в начале 2018 года России на будет .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге > eaguar 9 июля 2015, 22:36

      При такой игре - слава богу, что не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      3fire 9 июля 2015, 21:40

      Толи у меня глюки, толи в ФИФА у всех мозги отсохли?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      genezis > 3fire 9 июля 2015, 22:04

      а с чего ты взял что у дворовой команды должен быть рейт высше украинцев???

      6
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      ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC > 3fire 9 июля 2015, 22:28

      Второе - правильный ответ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге 9 июля 2015, 20:59

      Раздел сайта с комментариями выродился в информационную помойку, на уровне Эха Москвы. Печально.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > Доктор Шмурге 9 июля 2015, 21:45

      "К барьеру" или "поединок" на НТВ еще хуже)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      Доктор Шмурге > Лев Троцкий 9 июля 2015, 22:05

      Да суть одна и та же. Только там люди получают деньги хотя бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      spartak11 9 июля 2015, 20:48

      а где испания?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > spartak11 10 июля 2015, 16:32

      Ниже чем Румыния.

      0
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      Рейтинг: +164

      spartak11 > AlexanderP622 10 июля 2015, 23:28

      кэп,кэп,кэп)))12-я я уже взглянул на полный,бредовый рейтинг фифа!

      0
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      Рейтинг: +630

      tiss 9 июля 2015, 20:46

      И что?Кого интересует команды конца тридцатки?И почему именно украину приплёл?А не Уэльс или Румынию?Они тоже выше.Или например Россия оказалась выше Ангильи.При чём тут украина?

      7
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      ...
      Рейтинг: +44

      genezis > tiss 9 июля 2015, 22:05

      при том что это удобная провокация - для некоторых людей

      6
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