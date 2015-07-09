Блаттер: "Уйду в любом случае"

Действующий президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что при любых раскладах покинет свой пост.



"Я не буду больше возглавлять ФИФА, это принципиальное решение. На это не повлияет даже конгресс организации, который может попросить меня остаться", - заверил функционер.



Швейцарец возглавляет ФИФА с 1998-го года.



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