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    Блаттер: "Уйду в любом случае"

    Действующий президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что при любых раскладах покинет свой пост.

    "Я не буду больше возглавлять ФИФА, это принципиальное решение. На это не повлияет даже конгресс организации, который может попросить меня остаться", - заверил функционер.

    Швейцарец возглавляет ФИФА с 1998-го года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 11:29
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 9 июля 2015, 23:12

      надоел уже

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 9 июля 2015, 22:45

      Не уютно стало жить в ФИФА,прокуратура рядом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      german80 9 июля 2015, 22:23

      Привет ребята.!!! Я раньше думал, что в интернете нет договорных матчей. Однако этот сайт доказывает обратное. Уже прошло много игр с доказательствами: http://fixedtennis.[ссылки запрещены, читайте правила]

      0
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      Рейтинг: +865

      ROIS 9 июля 2015, 22:03

      Вопрос только в каком году.

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      Ответить
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      Рейтинг: +478

      Mamaev 9 июля 2015, 21:45

      ... Мы все уйдем, когда то

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      Рейтинг: +226

      salaga 9 июля 2015, 21:42

      Колобок!

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      Ответить
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      Рейтинг: +10

      vaskotx 9 июля 2015, 21:36

      Договорные матчи на top-stavka. ru

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 9 июля 2015, 21:31

      "Вас не устраивает Ваше положение в спорте? в футбольном клубе? не устраивает руководство? Мы - за охрану спортивных идей и справедливости, мы не нуждаемся в деньгах, Мы - идея честного спорта. И Никакой политики. Обращайтесь. Мы всегда поможем." - правительство Соединенных Штатов Америки.

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 9 июля 2015, 21:15

      уйди уже !

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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 9 июля 2015, 21:08

      Блаттер, как Капелло. Всё никак не уйдет.

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