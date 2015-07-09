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    Габи: "Несомненно, Вьетто будет нам полезен"

    Футболист мадридского "Атлетико" Габи поделился своим мнением о новичке команды Лусиано Вьетто.

    "Аргентинцу будет не очень легко адаптироваться к методике нашей работы. Но он уже доказал, что является прекрасным футболистом. У меня нет сомнений в том, что он будет полезен нам", - заявил Габи.

    В минувшем сезоне Примеры, будучи в "Вильярреале", Вьетто провел 32 матча и забил 12 раз.

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    Источник: Marca

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    09.07.2015 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:45

      хорошо

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      Рейтинг: +58

      katalonez 9 июля 2015, 11:41

      Жалко что Вильяреал опять весь растащили

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 9 июля 2015, 11:26

      Симеоне сравнил этого парня с Давидом Вильей, хороший комплимент и по игре он действительно в чем-то с ним схож - техничный, быстрый, с прекрасным голевым чутьем игрок. Удачи ему и голов побольше!

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