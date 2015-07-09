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    Болельщики: Месси не должен больше играть за сборную

    Авторитетное испанское издание "El Mundo Deportivo" провело свой опрос на тему, должен ли форвард "Барселоны" Лионель Месси продолжать выступать за сборную Аргентины. Напомним, что после финального матча Кубка Америки - 2015 футболист и его семья подверглись серьезной обструкции со стороны фанатов "альбиселесты". Большинство респондентов считает, что Месси больше не должен выступать за сборную. Таковых от общего количества набралось 85 процентов.

    Поговаривают, что нападающий уже попросил главного тренера сборной Херардо Мартино не вызывать себя на отборочные матчи к ЧМ-2018.

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    Источник: Mundodeportivo

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    09.07.2015 11:06
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    Комментарии371
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 10 июля 2015, 22:50

      Для Месси нет нормальных партнёров. Игуаин бревно кучу моментов запорол, Агуэро тоже форварда чистого корчит из себя. Ди Мария как всегда куча ошибок, Биглия вообще не о чём, Рохо левый фланг полностью провалил. Мартино зачем то Тевеса на банке продержал весь турнир, хотя он выдал наверное лучший свой сезон. Мартино нужно уберать как можно скорее.

      3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 10 июля 2015, 12:32

      Лучше бы устроили голосование насчёт Игуаина,или они до сих пор насчёт гимна обидку на Месси притаили)

      Месси однозначно был лучшим в Аргентине на кубке,вместе с Маскерано

      5
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      Рейтинг: +274

      belladonna 10 июля 2015, 01:10

      "Напомним, что после финального матча Кубка Америки - 2015 футболист и его семья подверглись серьезной обструкции со стороны фанатов "альбиселесты".
      "

      не адекватные какие-то болельщики. не благодарные.
      не далекого ума люди.
      Месси был лучшим среди аргов. и это факт.

      1
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      Рейтинг: +80

      shaness 10 июля 2015, 01:07

      Блин, ребята, это каталонское издание, причем тут болельщики Аргентины? Ну вы чуть-чуть хоть голову включайте.

      А Соккер красавцы, говорят, дескать, растем, серьезным изданием становимся, но вбрасывать и искажать новости - не перестаем, нет.

      2
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 23:30

      действительно!
      тевес этого и ждал

      0
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      Рейтинг: +30

      Forza Kir 9 июля 2015, 23:04

      Глупый народ. Сам не люблю месси, ну отцеплять одного из лучших игроков планеты, безумие!!!

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 9 июля 2015, 22:41

      Болельщики совсем с ума сошли. Какие претензии к Лионелю? Он в этой сборной один из лучших был. И пенальти в серии он единственный забил и не подвел страну. У Месси был долгий сезон, естественно, что он устал, ведь времени не было на отдых перед Копа Америка, поэтому и не показал свой лучший футбол. Но остальные-то еще хуже сыграли. Тренер тоже виноват, то что Тевеса не выпустил и вообще игру команде поставить не смог. Почему об этом молчат? Нашли крайнего??

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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 9 июля 2015, 21:23

      У нас тоже похожие проблемы - Кокорин не должен больше играть за сборную (85%), и вообще играть в футбол (100%).

      5
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 9 июля 2015, 21:23

      Я тоже так считаю.
      Пусть лучше за Аргентину играют действительно сильные игроки, вроде Игуаина, Паласио и прочих легенд.

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      Рейтинг: +102

      зигзаг > Lionel Messi-10 9 июля 2015, 21:35

      точно )))

      0
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      Рейтинг: +14

      lx_eskel > Lionel Messi-10 9 июля 2015, 23:12

      Не лучше марадону вернуть, он же бог

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      Рейтинг: +226

      рус фан 9 июля 2015, 20:49

      Болелы Аргов зря голосуют против Лионеля он все одно лучший игрок в этой сборной.

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