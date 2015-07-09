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    Грозный: "В "Говерле" много игроков, которых никто не знает. Даже я"

    Главный тренер украинской "Говерлы" Вячеслав Грозный рассказал о том, с какими футболистами ему сейчас приходится готовиться к новому сезону УПЛ.

    "Все равно лучше быть в деле, чем сидеть на даче. Любопытно работать с игроками, которые хотят выступать. На тренировках у нас много футболистов, которых никто не знает. Они даже мне неизвестны. Знакомлюсь с ними. Тяжело нам. До игры с "Днепром" не сыграем ни одного контрольного матча. У нас на некоторые позиции просто нет игроков", - посетовал специалист.

    Новый чемпионат ужгородцы начнут 19-го июля матчем против "Днепра".

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    Источник: Terrikon

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    09.07.2015 10:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +686

      старина 9 июля 2015, 18:45

      у них губернаторами ставят грузина,которому на родине светит первый фонарь.Так что не удивляйся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 12:50

      Грозный? А кто это? Кому он интересен?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:44

      хорошо

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 11:32

      радость жизни- в постоянном знакомстве с чем-то новым!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 9 июля 2015, 11:23

      кому нужен этот непонятный чемпионат в исчезающей стране с непонятными клубами, которые сами не знают своих игроков?
      да еще и с такими тренеришками.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Петр 1 9 июля 2015, 11:28

      Им нужен. Он же сказал, что это лучше чем на даче сидеть.

      2
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > Sem25 9 июля 2015, 11:33

      ну так если им нужен, зачем он нам?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Петр 1 9 июля 2015, 11:40

      Это вопрос к Журину Вячеславу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      mihaluch 9 июля 2015, 11:19

      Перейменувати фк "Говерла" на фк "Бандера". На всі проблемні позиції поставити бійців правого сектора і слава Україні, слава героям.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > mihaluch 9 июля 2015, 11:37

      свина мосийчука на ворота - все пространство своим жирным телом закроет.
      толстозадую с косой - в защиту - ловко всех на бедро возьмет.
      вальцмана в тренеры - похож привычками и внешне на романцева.
      яйценюха - столбом в штрафную - длинная еврейская каланча!
      ляшко - полузащитником - а куда полумужика, полубабу еще?
      всем клоунам оттуда там место найдется!
      на трибунахъ гудбой, скайнет и подобных в футболках цветов радуги, цветов украины!
      сала украине!

      7
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      Рейтинг: +653

      New_Look > mihaluch 9 июля 2015, 16:10

      что див сс галичина, что правосеки - ни у кого никогда не выигрывали, так что идея плохая. Пусть лучше Грозный и Ко, пусть лучше Говерла...

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      Рейтинг: +16

      foi 9 июля 2015, 11:15

      разогнать усех

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      Рейтинг: +108

      Kumertau 9 июля 2015, 11:09

      "Любопытно работать с игроками, которые хотят выступать". интересно будет посмотреть как народный ансамбль в футбол играет. там все у них балаболят не думая

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 9 июля 2015, 10:59

      говерла : в грозном много игроков,которых никто не знает!! даже я

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