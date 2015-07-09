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    "Милан" хочет избавиться от Алекса

    Итальянский "Милан" не рассчитывает больше на своего защитника Алекса и хочет отдать его в другой клуб. Миланцы уже направили предложение в бразильский "Сантос", чтоб тот взял 33-летнего футболиста в аренду. Но за нее "рыбам" придется заплатить. Контракт Алекса с черно-красными заканчивается в следующем году.

    В минувшем сезоне "Серии А" защитник провел 21 игру и даже однажды забил.

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    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2015 10:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +56

      AC M1lan 9 июля 2015, 23:43

      Из бразильцев есть еще молодой вратарь Габриэль и защитник Родриго Эли. Луису Адриано будет с кем общаться

      0
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 21:59

      Возраст у него уже не тот)

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 июля 2015, 18:46

      ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 17:07

      Надоел, что ли!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 июля 2015, 15:45

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 9 июля 2015, 15:02

      Алекс ты уж извени)) но нам давно пора обновить состав!

      0
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      Рейтинг: +274

      смещной 9 июля 2015, 14:45

      Чтобы от кого-то избавляться, нужно, чтобы кто-то пришел. Учитывая, что Мексеса уже не продлили, Рами ушел в Севилью, то кто в центре обороны играть будет?

      0
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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 9 июля 2015, 14:22

      Помню его когда он играл за Челси, разорвал сетку ударом со штрафной

      0
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 9 июля 2015, 13:44

      Он до сих пор хороший защитник,но травмируется часто слишком.

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      Рейтинг: +83

      frank555 9 июля 2015, 13:36

      Интересно, на каких защитников расчитывает милан в этом сезоне

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