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    "Арсенал" отправится в Азию без Санчеса и еще трех игроков

    Лондонский "Арсенал", у которого в ближайшие дни начнется коммерческий тур по Азии, поедет туда без нескольких футболистов. Так, останутся дома Алексис Санчес, несколько дней назад выигравший Кубок Америки, Томаш Росицки, Давид Оспина и Дэнни Уэлбек. Чех и англичанин еще не до конца оправились от своих травм, а колумбиец ввиду участия в упоминавшемся Кубке Америки еще не "догулял" свой отпуск.

    "Канониры" уезжают сначала в Сингапур, где примут участие в предсезонном турнире.

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    Источник: ФК «Арсенал»

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    09.07.2015 10:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 9 июля 2015, 19:18

      Оспина,Чех..неплохая такая вратарская линия у Арсенала

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 17:44

      Арсен в Арсенале-утопия!

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      Рейтинг: +21

      ZaZizu > cska plus 10 июля 2015, 12:47

      сын мой, вы против тульского Арсенала в гостях ссыте сыграть....нынешний цска-это утопия, не имеющая отношения к футболу!

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      Рейтинг: +223

      DXTK 9 июля 2015, 16:19

      Ну хотя бы в сингапуре арсенал выиграет лигу (турнир) или как.

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 9 июля 2015, 13:22

      Томаш как и Артета, чисто для морального настроения в команде.

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      Рейтинг: +342

      mphuZ 9 июля 2015, 13:02

      Предсезонка не успела начаться, а у Уэлбека уже рецедив..
      ппц мля(((

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      Рейтинг: +12

      arsa-fan > mphuZ 9 июля 2015, 20:33

      Да пусть лечится авось ч.з год уйдет куда нибудь.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:43

      хорошо

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 июля 2015, 11:30

      Здоровье и отпуск важнее

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 9 июля 2015, 11:06

      Не думаю, что Арсеналу светит что-то в следующем сезоне, но желаю им побед. Все отдохнуть хорошо!

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > Летчик66 9 июля 2015, 11:07

      А кому светит?

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Барабуля 9 июля 2015, 11:33

      Ну не Ливерпулю точно) Чувак, я искренне желаю Арсену побед, и буду в новом сезоне яро топить за Пушкарей, но пока не купите Хеведеса, и если в калитке будет Чех вместо Оспины, канонирам ловить нечего.

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      Рейтинг: +60

      Барабуля > Летчик66 9 июля 2015, 11:48

      Я думаю самое время тебе встать у руля Ливерпуля. Я вижу ты толковый парень и в футболе хорошо разбираешь и навыками провидца обладаешь. Пора отправить месседж руководству Мерсисайдцев. Тебя ждет успех чувак не стесняйся.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Барабуля 9 июля 2015, 12:28

      Ага, уже отправил. Прислали ответ, сказали завтра точно скажут, будут ли увольнять Брэндана в этом сезоне или меня оставят.

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      Рейтинг: +25

      Shineheart > Летчик66 9 июля 2015, 13:06

      С Чехом в раме не светит-то?)) А Хеведес откровенно средний защитник. Выделяется больше жесткостью

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      Рейтинг: +21

      ZaZizu > Летчик66 10 июля 2015, 12:48

      Хеведес разве что лучше Монреаля из имеющихся, на кой ляд нам его покупать? у нас лавки и так отполированные )

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      Рейтинг: +43

      Vortex777 9 июля 2015, 10:39

      Понятно...

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 9 июля 2015, 10:34

      а нннб 1999 с кирасинщиком ре не поедут?

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