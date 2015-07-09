Роналдиньо выбирает между "Флуминенсе" и "Антальяспором"

Известный в прошлом футболист сборной Бразилии Роналдиньо, недавно покинувший мексиканский "Керетаро", сейчас думает над тем, где продолжить карьеру. Полузащитник имеет предложения с родины от "Флуминенсе" и из далекой Турции, где местный "Антальяспор" пытается привлечь в свои ряды некогда звезд мирового футбола. Единственной преградой для перехода во "Флу" является то, что спонсор клуба еще не дал согласия на оплату контракта Роналдиньо. Руководство же со своей стороны уже гарантировало игроку, что даст ему 10-й номер.



Предполагается, что при прочих равных Роналдиньо выберет вариант с "Флуминенсе".



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