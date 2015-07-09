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    Роналдиньо выбирает между "Флуминенсе" и "Антальяспором"

    Известный в прошлом футболист сборной Бразилии Роналдиньо, недавно покинувший мексиканский "Керетаро", сейчас думает над тем, где продолжить карьеру. Полузащитник имеет предложения с родины от "Флуминенсе" и из далекой Турции, где местный "Антальяспор" пытается привлечь в свои ряды некогда звезд мирового футбола. Единственной преградой для перехода во "Флу" является то, что спонсор клуба еще не дал согласия на оплату контракта Роналдиньо. Руководство же со своей стороны уже гарантировало игроку, что даст ему 10-й номер.

    Предполагается, что при прочих равных Роналдиньо выберет вариант с "Флуминенсе".

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    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2015 10:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 9 июля 2015, 17:06

      Лучше бы в Зенит перешел.С Халком дали бы жару.

      1
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      Рейтинг: +54

      real_rmadrid 9 июля 2015, 15:51

      Волшебник, чё ты, вернись в Европу, хотя бы на сезон!)

      2
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      Рейтинг: +73

      Диньо 9 июля 2015, 13:42

      переходи в Турцию... там собирается Барса-2005...

      2
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:42

      хорошо

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      Рейтинг: +63

      andrew1965 > Z v e r o b o y 9 июля 2015, 16:50

      и что именно тебе понравилось?

      0
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      Рейтинг: +16

      Россиянин 9 июля 2015, 11:33

      давай в Амкар, там тебе дадут и 10, и 8. Если очень попросишь, может еще какой-нибудь номер дадут.

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      Рейтинг: +43

      Vortex777 9 июля 2015, 10:31

      Удачи Ронни!!!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 10:26

      где больше платят - туда и иди!

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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 9 июля 2015, 10:25

      Каждый год меняет команды) как тренд у него))) но игрок он от Бога!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 10:22

      не ходи в партнеры к африканскому Чебурашке!

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      Рейтинг: +29

      Шкафолом 9 июля 2015, 10:22

      Зубастик - игрок "Антальяспора".
      Уже давно было официальное подтверждение.

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