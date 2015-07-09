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    Истрати: "Зе Луиш не стоит 7 млн евро, но с него будет толк"

    Известный футбольный агент Леонид Истрати прокомментировал покупку московским "Спартаком" форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

    "Этот игрок великолепно открывается и отыскивает свободные зоны. В этом компоненте он очень силен. Но 7 миллионов евро, уплаченные за него, - это дорого. Зато "Спартак" будет платить ему относительно немного. "Порту" и "Бенфику" Зе Луиш заинтересовать не смог, но с него будет толк", - заверил Истрати.

    "Спартак" стартует в РФПЛ 17-го июля матчем против "Уфы".

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    Источник: Twitter

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    09.07.2015 09:33
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +613

      korn3512 9 июля 2015, 19:06

      Будем ждать отдачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 16:49

      Толк будет, как только сбежит))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 9 июля 2015, 16:15

      Если коням с бомжами начнёт заталкивать, то разговор о 7 млн сразу утихнет!Заставь коней лить слёзы...Луиша!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      Miaf 9 июля 2015, 15:02

      Поскорей бы уже связку с Промесом и Луишем посмотреть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 9 июля 2015, 14:04

      В спартаке и таксистов трудоустраивают, что им стоит переплатить несколько миллионов.

      2
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      Рейтинг: +1369

      makkie 9 июля 2015, 13:12

      Промес - 11 млн, Попов - 6 млн, Зе Луиш - 7 млн.
      Неплохо так усиливаемся, а то раньше все свободных агентов да игроков за 1 млн)

      2
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      Рейтинг: +274

      смещной > makkie 9 июля 2015, 14:51

      Основная часть расходов по балансу теперь-то не на стадион идет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:41

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 июля 2015, 11:39

      Это же говорили когда Промеса покупали, почти такими же словами, и коменты были такими же ))) Игра покажет кто чего стоит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 9 июля 2015, 11:18

      прикольно - воруют на глазах всего мира и считают это правильным!
      спартак это позор.

      2
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      ...
      Рейтинг: +42

      Риланд > Петр 1 9 июля 2015, 11:34

      Петюня, а ты - гордость страны, или пока только мамкина?)

      8
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Петр 1 9 июля 2015, 12:41

      Позор, это твое настоящее имя. Смени ник!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      makkie > Петр 1 9 июля 2015, 12:57

      Стесняюсь спросить, Хульк и Витсель стоили 60 и 40 млн ???

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > makkie 9 июля 2015, 16:52

      повторяю еще раз - следи внимательно!
      на трансфмаркете его цена 1,5 - Брага просила 5, а спартак впарил 7.
      и причем тут твое стеснение при вопросе?

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > sochi-2013 9 июля 2015, 16:52

      откуда тебе известно мое имя?

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 9 июля 2015, 11:03

      А "относительно немного" - это сколько? И относительно кого?

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