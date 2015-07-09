Истрати: "Зе Луиш не стоит 7 млн евро, но с него будет толк"

Известный футбольный агент Леонид Истрати прокомментировал покупку московским "Спартаком" форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.



"Этот игрок великолепно открывается и отыскивает свободные зоны. В этом компоненте он очень силен. Но 7 миллионов евро, уплаченные за него, - это дорого. Зато "Спартак" будет платить ему относительно немного. "Порту" и "Бенфику" Зе Луиш заинтересовать не смог, но с него будет толк", - заверил Истрати.



"Спартак" стартует в РФПЛ 17-го июля матчем против "Уфы".



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