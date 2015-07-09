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    Бенатиа хочет сыграть в новом сезоне порядка сорока игр

    Защитник немецкой "Баварии" Мехди Бенатиа заявил, что этим летом не собирается покидать клуб, несмотря на интерес со стороны других команд.

    "Я чувствую себя здесь прекрасно. Мой контракт с немецкой командой действует еще четыре года. Мне льстит интерес "Ювентуса" и "Реала", но я и так уже в великом клубе. Хочу в новом сезоне сыграть 35-40 встреч", - заявил африканец.

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги Бенатиа провел 15 матчей и однажды забил.

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    Источник: Sport1.de

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    09.07.2015 09:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +28

      Vercetti 9 июля 2015, 16:21

      Бенатиа даст жару

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:40

      ну правильно.не надо покидать.но улучшить свою игру не помешает.

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      Рейтинг: +121

      weinmar 9 июля 2015, 12:26

      Удачи и развития, Мехди!

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 9 июля 2015, 12:13

      Если будешь в порядке, то сыграешь, столько же, сколько и Боатенг. Все равно больше некого в ЦЗ ставить.

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      Рейтинг: +121

      weinmar > Сливки общества 9 июля 2015, 12:27

      Хосепа найдет кого поставить ))) Экспериментатор же

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > weinmar 9 июля 2015, 15:41

      слушай.после той новости я тоже стал звать его хосепой.))))

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Сливки общества 9 июля 2015, 15:41

      кстати если продаем данте.но обязательно надо купить цз.бад еще неизвестно когда и как вернеться.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 9 июля 2015, 15:58

      У нас на трансферах опять сплошная пыль.) Румменигге сказал, что время до 31 августа еще есть, "подождите и увидите". Ди Марию уже про**али. Он одной ногой в ПСЖ.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 9 июля 2015, 15:59

      Хосепа?!:) Очередной ляп новых редакторов?)

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Сливки общества 9 июля 2015, 16:05

      ты что не в курсе?))было написано "с наставником мюнхенцев хосепой гвардиолой"))ну или как то так)))кстати наши не любят поздно делать трансферы обычно.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 9 июля 2015, 16:07

      Я новости очень бегло просматриваю и выхватываю только суть, поэтому эти бесчисленные опечатки я просто не замечаю чаще всего.))

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Сливки общества 9 июля 2015, 16:10

      вот.
      http://soccer.ru/news/435010.shtml&comment=23417661#23417661

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Die Roten 9 июля 2015, 16:19

      Ахаха, они до сих пор не исправили.))) Спасибо за ссылку. Да-а, чувствую, на Бомбрадире посетителей поубавится, когда соорудят новый соккер!

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:40

      хорошо

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 9 июля 2015, 11:01

      Удачи

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      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 9 июля 2015, 10:57

      Красавчик Мехди! Послал их обоих тактично.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 9 июля 2015, 10:07

      Какой он на куй африканец? Марокканцы - арабы же, не? Они во всяком случае даже не являются членами Африканского Союза.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Летчик66 9 июля 2015, 11:46

      Марокко находится в Африканской части....)))))))))

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Cool-Kurt Angle 9 июля 2015, 12:27

      Ну чисто Географически, мы тоже в Европе находимся, однако я чего-то тут Европейцев не вижу.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Летчик66 9 июля 2015, 13:41

      тебе что не нравится-то? ))
      Марокко-Африка,это факт,что тебе не нравится )

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > Летчик66 9 июля 2015, 16:06

      Новые редакторы любят обобщенные понятия. Балканец, африканец. Скоро дойдут до лаконичного "землянин". А что, оригинально же!

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      Рейтинг: +47

      Ronin Sibir > Летчик66 10 июля 2015, 07:20

      С географической точки зрения все верно. К примеру, и Шарлиз Терон тоже африканка.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Ronin Sibir 10 июля 2015, 11:51

      Та я ж не спорю, что с географической точки зрения все верно)

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