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    Петреску покинул румынский "Тыргу-Муреш"

    Главный тренер румынского клуба "Тыргу-Муреш" Дан Петреску, известный по работе в России с "Кубанью" и "Динамо", накануне покинул свой пост. Случилось это после победы его команды в матче за Суперкубок Румынии против "Стяуа" (1:0). В Тыргу-Муреше специалист проработал всего лишь месяц.

    В России Петреску тренировал с 2010-го по 2014-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 09:09
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 9 июля 2015, 14:14

      В чем прикол

      0
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      Рейтинг: +315

      Siegen 9 июля 2015, 12:51

      Он посчитал,что добился максимального рез-та с этой командой и решил уйти на мажорной ноте!

      1
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      Рейтинг: +151

      311 9 июля 2015, 12:21

      Кубок за месяц взял, неплохо!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 9 июля 2015, 11:56

      Дайте отгадаю...Покинул с неплохой неустойкой в кармане.Этот заработает на старость.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:39

      хорошо

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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 11:21

      не потянуло бы в Россию его..

      1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 9 июля 2015, 10:55

      А суд Румынии наложил арест на счета Лукойла.
      Совпадение? :)

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 9 июля 2015, 10:37

      Стулья и двери закончились?

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 9 июля 2015, 10:18

      Дан не может найти свою команду,которую вывел бы в чемпионы!!!!!

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      Рейтинг: +254

      Vector 9 июля 2015, 10:10

      Опять в России вакансия?

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Vector 9 июля 2015, 10:12

      думаешь под черевченко копают?

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      Рейтинг: +254

      Vector > kkomov 9 июля 2015, 10:29

      Да под Боашом кресло то шатается...

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