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    Агент Ди Марии встретится с руководством ПСЖ

    Агент игрока английского "Манчестер Юнайтед" Анхеля Ди Марии Жорже Мендеш посетил Париж с целью встретиться с администрацией ПСЖ и обсудить потенциальный переход аргентинца в стан французов. Предполагается, что парижане предложат за футболиста 60 миллионов евро, а ему самому пропишут в контракте зарплату в размере 18-и миллионов евро в год.

    В минувшем сезоне АПЛ Ди Мария провел 27 матчей и трижды отличился.

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    Источник: Mercato365

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    09.07.2015 08:46
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 9 июля 2015, 21:52

      Уже надоел этот сериал "Просто Мария" Пусть лямов за 80 забирают

      0
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 9 июля 2015, 20:58

      Опять этот мендеш.

      0
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      Рейтинг: +71

      JimmyKAN 9 июля 2015, 20:38

      18 лямов в год?!! мир сошел с ума.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:49

      Ди Мария хорошо выступал в Ла Лиге, но, видимо, оттуда нет предложений.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 9 июля 2015, 17:37

      Новый виток...

      0
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      Рейтинг: +24

      swot 9 июля 2015, 16:41

      понимаю профи, но зарплата такая за что

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      Рейтинг: +53

      V For Vendetta 9 июля 2015, 16:24

      Он играет в МЮ всего лишь год , это не повод его продавать , или ему уходить . Да он не так выразительно провел вторую часть сезона , но за то первую провел блестяще !

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      Рейтинг: +53

      V For Vendetta 9 июля 2015, 16:20

      MЮ сделает самую большую ошибку если продадут его !

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 9 июля 2015, 16:12

      ПСЖ для Машки не самый плохой вариант,а уж в плане зарплаты это точно.Думаю там он и окажется.ПСЖ я как то и не вижу,чтобы агрессивно вела себя на трансферном рынке,думаю дела ведут с этим агентом.А где то даже фотки видел.К тому же Ибра потихоньку на спад пойдёт и над ним висит вопрос.

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      Рейтинг: +11

      polc80 9 июля 2015, 16:00

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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