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    Паццини близок к подписанию контракта с "Вероной"

    Бывший форвард итальянского "Милана" Джампаоло Паццини, контракт которого с красно-черными истек этим летом, скорее всего продолжит карьеру в "Вероне". Потенциальная команда футболиста готова платить ему полтора миллиона евро в год. Контракт будет подписан на пять лет.

    В минувшем сезоне "Серии А" в 26-и матчах Паццини забил 4 раза.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 08:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:44

      Пора ему и удачи.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:38

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 9 июля 2015, 08:59

      На пару с Тони будут колотить голешники. Но пока этот вариант стоит держать про запас. Вдруг Фиорентина предложит контракт.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Juventus21 9 июля 2015, 09:08

      будут хет рики делать ворота туринского гранда

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Leicester City 12 июля 2015, 22:00

      Скорее вытаскивать мячи с сетки веронцев)

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