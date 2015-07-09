Паццини близок к подписанию контракта с "Вероной"

Бывший форвард итальянского "Милана" Джампаоло Паццини, контракт которого с красно-черными истек этим летом, скорее всего продолжит карьеру в "Вероне". Потенциальная команда футболиста готова платить ему полтора миллиона евро в год. Контракт будет подписан на пять лет.



В минувшем сезоне "Серии А" в 26-и матчах Паццини забил 4 раза.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!