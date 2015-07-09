Кэмпбелл интересен "Бешикташу"

Нападающий лондонского "Арсенала" Хоэль Кэмпбелл входит в сферу интересов турецкого "Бешикташа". Потенциальная команда костариканского форварда готова выплатить англичанам 3,5 миллиона фунтов - сумму, которая должна устроить "канониров".



Вторую часть минувшего сезона Кэмпбелл провел в аренде в испанском "Вильярреале", за который сыграл 16 матчей и однажды забил.



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