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    Кэмпбелл интересен "Бешикташу"

    Нападающий лондонского "Арсенала" Хоэль Кэмпбелл входит в сферу интересов турецкого "Бешикташа". Потенциальная команда костариканского форварда готова выплатить англичанам 3,5 миллиона фунтов - сумму, которая должна устроить "канониров".

    Вторую часть минувшего сезона Кэмпбелл провел в аренде в испанском "Вильярреале", за который сыграл 16 матчей и однажды забил.

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    Источник: talkSPORT

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    09.07.2015 07:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:35

      Неплохой вариант.

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 9 июля 2015, 14:19

      хотя 23 года уже, а результаты по арендам слабоваты, может продать его и правда?

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 9 июля 2015, 13:19

      Он кому только не интересен)

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 9 июля 2015, 12:15

      пусть по арендам пока потренеруется, а там посмотрим

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:37

      хорошо

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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 9 июля 2015, 09:28

      слабый выдал сезон

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      Рейтинг: +67

      f_live 9 июля 2015, 09:19

      Нужно его еще на годик отправить в аренду, желательно в клуб из АПЛ и посмотреть, если заиграет то отлично, если нет всегда найдется тот кто заплатит 3-4 млн за такого игрока.

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      Рейтинг: +108

      Kumertau 9 июля 2015, 08:51

      да что не так с ним? вроде ну все есть, все качества форварда серьезного уровня, но что-то не выходит. команду нужно очень тщательно выбирать следующую, уже 23, года идут...

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 9 июля 2015, 08:14

      Мощный нап, но уж больно не дали ему шансов в Арсенале, я бы на его месте попытался бы перейти в Суонси, или в Саугемптон, там сейчас классные тренера.

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