Кураньи хочет подписать контракт с "Ганновером"

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи этим летом может стать футболистом "Ганновера". Стороны, как сообщается, заинтересованы друг в друге - немецкий клуб рассматривает габаритного нападающего в качестве замены ушедшему в "Сток Сити" Хоселу.



Сейчас Кураньи тренируется с командой региональной лиги "Саарбрюкен", чтобы не растерять форму.



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