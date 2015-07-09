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    Кураньи хочет подписать контракт с "Ганновером"

    Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи этим летом может стать футболистом "Ганновера". Стороны, как сообщается, заинтересованы друг в друге - немецкий клуб рассматривает габаритного нападающего в качестве замены ушедшему в "Сток Сити" Хоселу.

    Сейчас Кураньи тренируется с командой региональной лиги "Саарбрюкен", чтобы не растерять форму.

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    Источник: Sports.ru

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    09.07.2015 07:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +22

      george666 10 июля 2015, 00:26

      Удачи Кевину!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:33

      Кураньи удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:38

      неужели вернется в бл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 12:45

      правильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 9 июля 2015, 12:39

      Один из немногих легионеров о котором вспоминается только хорошее, в независимости от клубных пристрастий.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 > sochi-2013 9 июля 2015, 17:06

      Согласен с Вами!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:36

      хорошо

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 июля 2015, 11:11

      домой

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      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 10:30

      карьера близится к финишу

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 июля 2015, 09:13

      Потянет ли скорости бундеслиги после нашего РПЛ

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > roman230582 9 июля 2015, 15:39

      я тоже про это подумал.отвык он.

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 9 июля 2015, 09:13

      В Бундеслиге его быстро прикроют

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