Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лассана Диарра может оказаться в "Марселе"

    Бывший полузащитник махачкалинского "Анжи" и московского "Локомотива" Лассана Диарра в ближайшее время может стать футболистом французского "Марселя". В услугах игрока заинтересованы сами южане.

    Добавим, что недавно Диарра подал протест в ФИФА на "железнодорожников", но проиграл процесс и был вынужден выплатить российской команде 12 миллионов евро в качестве компенсации.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Francefootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      tower9pover 9 июля 2015, 20:06

      Главное что бы не продали Бусуфу и Чорлуку !!! Остальных,- можно опять вернуть в Спартак,- от куда они и вышли ! Миранчука ещё можно придержать. Филатова поставить на место Смородской.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:30

      Лассана "попал" под паровоз и заплатит ещё штраф в 12 миллионов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:35

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Znatok 9 июля 2015, 10:42

      Одаренный футболист и совсем плохая личность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 9 июля 2015, 09:29

      Успехов Ласс!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Hesus_4erez_us 9 июля 2015, 08:42

      У Локо теперь есть 12 лямов. Можно норм усилиться

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans > Hesus_4erez_us 9 июля 2015, 11:38

      У нас глава селекции зять Президента клуба какое тут может быть нормальное усиление?! Распилят бабки как на Кайседо с Обинной и все, а ну и Питеру супер-кубок я так понял уже сдали раз не оспаривали решения играть на Неве...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11