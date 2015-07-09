Лассана Диарра может оказаться в "Марселе"

Бывший полузащитник махачкалинского "Анжи" и московского "Локомотива" Лассана Диарра в ближайшее время может стать футболистом французского "Марселя". В услугах игрока заинтересованы сами южане.



Добавим, что недавно Диарра подал протест в ФИФА на "железнодорожников", но проиграл процесс и был вынужден выплатить российской команде 12 миллионов евро в качестве компенсации.



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