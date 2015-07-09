Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Бавария" призвала Данте искать новую команду

    Немецкая "Бавария" в лице главного тренера Хосепа Гвардиолы больше не рассчитывает на своего защитника Данте. Бразильцу уже намекнули, что ему следует искать новый клуб. Но сам футболист не намерен покидать Мюнхен, так как контракт действует еще два года и он с семьей чувствует себя прекрасно в нынешнем городе.

    В минувшем сезоне Бундеслиги Данте провел 27 игр.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:25

      Давай в Милан!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 9 июля 2015, 16:19

      хотелось бы услышать кое что другое. то когда же будут слова давай на выход пеп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:35

      а как же слова хосепы про 1000 данте?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 9 июля 2015, 14:50

      Из-за откровенно донной защиты бавария с Пепом не может выиграть ЛЧ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      Bavaria_M > Adler angriff 9 июля 2015, 16:18

      дык пеп и сделал такую дыру в защите. ослабив оборону. убив центр поля.
      при Юппе даже до ворот толком не доходили слпреники и ману просто стоял.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      spartacus333 9 июля 2015, 14:09

      давно пора было избавиться от этого недоучки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Kwinto555 9 июля 2015, 13:55

      Бавария уже не его уровня команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      weinmar 9 июля 2015, 12:38

      Бонфим уже давно не уровень Баварии! Спасибо и прощай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 9 июля 2015, 12:14

      Переходи в Мюнхен-1860 тогда. Город тот же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:34

      хорошо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      YRunner > Z v e r o b o y 9 июля 2015, 12:03

      Мы так рады, что у тебя всё хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 9 июля 2015, 11:14

      На счет Данте пусть тут местная детвара не переживает. Он конечно сдал сильно, но он уже вписал свое имя большими буквами выиграв все, что можно в свой первый сезон. Сыграл на ЧМ. Что еще надо для счастья?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11