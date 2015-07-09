"Бавария" призвала Данте искать новую команду

Немецкая "Бавария" в лице главного тренера Хосепа Гвардиолы больше не рассчитывает на своего защитника Данте. Бразильцу уже намекнули, что ему следует искать новый клуб. Но сам футболист не намерен покидать Мюнхен, так как контракт действует еще два года и он с семьей чувствует себя прекрасно в нынешнем городе.



В минувшем сезоне Бундеслиги Данте провел 27 игр.



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