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    Слуцкий: "Равных по принятию решений Игнашевичу в РФПЛ нет"

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим комментарием по поводу игры возрастного защитника красно-синих Сергея Игнашевича.

    "Я пришел в клуб шесть лет назад, и уже тогда шли разговоры, что Игнашевич и Василий Березуцкий старые, что они потеряли скорость и тому подобное. А вы можете навскидку вспомнить момент, когда от Сергея по-настоящему кто-то убежал? Я - нет. Но разговоры о возрасте все равно продолжаются. Доходит даже до абсурда. Говорят, что с такой обороной нам нечего делать на чемпионате мира, потом заявляют, что только Игнашевич и Березуцкий там достойно и сыграли. Затем сокрушаются, что перед и в течение матча с Австрией потеряли обоих этих футболистов. Мы по всем нашим данным не видим, что Игнашевич как-то сдает. что в каком-то компоненте он стал действовать заметно хуже, чем раньше. В скорости принятия решений, в способности отдать первую передачу равных в РФПЛ ему не вижу никого", - заявил специалист.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 06:17
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    Комментарии128
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 10 июля 2015, 14:59

      Игнашевич сдал, и это только слепой не заметит!

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 10 июля 2015, 13:50

      Это все вранье и провокация!!!!!!!Игнашевича пора на пенсию дыра дырой во второй лиги защитники и то лучше просто им не дают шанса!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz > cergei1971 10 июля 2015, 23:25

      кто например??

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      Рейтинг: +226

      salaga 9 июля 2015, 21:27

      И то правда: вспомнить только как он быстро решил и какую классную передачу отдал ... греку на ЧЕ-2012 - после чего и вылетели с треском.

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      Рейтинг: +129

      DAD81 > salaga 9 июля 2015, 23:17

      Игнашевич ошибся только раз в том матче, а как феерил в атаке Кержаков? Да и другие "игроки группы атаки" из стана Зенита? Если гнобить за тот матч Игнашевича, то Кержакова, Аршавина и Широкова, надо предать анафеме и сжечь. )))

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      Рейтинг: +31

      DSGRoma 9 июля 2015, 18:04

      Заявил специалист...Убожество полное, в России огромная проблема с центральными защитниками, со специалистами у нас полный порядок. Регулярные привозы от Игнашевича уже никого не удивляют, только специалисты поют дифирамбы Васе и Игнашевичу. Проблема так не решается, наигрывать новые связки надо было еще в прошлом году, хотя бы в этом, а от песнопений центральная зона защиты не укрепится, это я, как неспециалист говорю)))

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      Рейтинг: +167

      Мигалков > DSGRoma 9 июля 2015, 18:57

      Игнаш постоянно привозит. Только как это болелам ЦСКА объяснить?

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      Рейтинг: +31

      DSGRoma > Мигалков 9 июля 2015, 19:15

      У коней пусть об этом голова болит, там Гинер в противовес игре может сделать результат, а за державу обидно. После 2008 года Игнашевич и Вася стали здорово проседать, Евро12 чего стоит. Я против них ничего не имею, где им замена? Еще и Мутко хотят поставить главой РФС. Это ......, я хочу видеть сильную сборную своей страны, но надо ждать.

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > Мигалков 9 июля 2015, 22:59

      Привозит ЦСКА в призеры,то золотые,то серебряные.

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      Рейтинг: +167

      Мигалков > andrefino13 10 июля 2015, 08:27

      Ну раз мы судим о мастерстве игрока по результатам ЦСКА в ЧР, то тогда Серега супермастер.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 16:47

      ЛВС как всегда прав!

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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:26

      Зато спокойствие Аршавина никто не повторит...

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      Рейтинг: +44

      fckrasnodar 9 июля 2015, 16:05

      уважаю Слуцкого, но полнейший бред написал, особенно - "В скорости принятия решений, в способности отдать первую передачу равных в РФПЛ ему не вижу никого"

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > fckrasnodar 9 июля 2015, 22:25

      Речь о зашитниках только была

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > fckrasnodar 9 июля 2015, 23:01

      Скажи тогда,кто соперник его?

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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 9 июля 2015, 15:52

      Спасибо Игнашевичу за гол в ворота России в матче с Молдовой (1:1), спасибо Игнашевичу за пенальти в ворота ЦСКА в последнем туре с Ростовом (1:1), еще нужны примеры? Сентябрьский матч со сборной Швеции покажет, насколько прав Слуцкий в оценке Игнашевича

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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 9 июля 2015, 15:24

      Игнашевич лучший!!!

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 9 июля 2015, 14:17

      В России они, может быть, ещё и сгодятся, но в Европе их вместе с цска долбят с особым извращением.

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