Озбилиз может покинуть "Спартак" летом

Полузащитник московского "Спартака" Арас Озбилиз имеет на руках предложения от нескольких клубов о продолжении карьеры и существует вероятность, что он покинет стан красно-белых. Об этом проинформировал источник, близкий ситуации.



В прошлом сезоне РФПЛ армянин провел только одну игру ввиду травмы.



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