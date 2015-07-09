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    Озбилиз может покинуть "Спартак" летом

    Полузащитник московского "Спартака" Арас Озбилиз имеет на руках предложения от нескольких клубов о продолжении карьеры и существует вероятность, что он покинет стан красно-белых. Об этом проинформировал источник, близкий ситуации.

    В прошлом сезоне РФПЛ армянин провел только одну игру ввиду травмы.

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    Источник: ТАСС

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    09.07.2015 06:07
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +33

      piper65 9 июля 2015, 16:49

      а я все-таки надеюсь, что он заиграет у нас

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 16:42

      Умный человек!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:25

      На него же рассчитывали...

      0
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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 9 июля 2015, 15:46

      Торпедо Армавир.....

      Карпин Оганесян Озбилиз Мовсисян ......воссоединение близко...

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:28

      несколько клубов это какие.

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 9 июля 2015, 13:23

      Пока даже на сборах Арас выглядит "белой вороной", не вписывается в командный футбол.. конкуренция в полузащите сейчас приличная.

      Но хочется, чтобы именно Арас играл на фланге, а не Хурадо.

      3
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > makkie 9 июля 2015, 18:36

      Хурадо не играет на фланге!) Он в основном в центре,но при этом свободный художник.Привязанность к флангам у него нет.Игры то смотрел?)

      0
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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 9 июля 2015, 12:43

      в Кубани он хорош был

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июля 2015, 11:36

      Ну, если уйдёт -- значит выиграет чего-нибудь.


      -

      Не каждый готов за право бездельничать и играть в футбольную ходьбу с мячом - расплатиться своей карьерой и уничтожением возможностей Побеждать в турнирах. Так что беги, Озбилис, если есть хоть шанс на спасение.

      2
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:29

      хорошо

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:38


      А почему обезьянка на твоей аватарке без банана?



      Поищи уже хорошую фотку, не издевайся над тупым жывотным!




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      Рейтинг: +107

      YRunner > ФК Зенит всея Руси 9 июля 2015, 12:13

      А банан у этой обезьянки, в известном месте торчит. Потому и показывает, что всё у неё хорошо)

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > ФК Зенит всея Руси 9 июля 2015, 13:14

      ты ожидал другого от хохлоспартача?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > RIR68 9 июля 2015, 13:30

      Разместить на своей аватарке Обаму -- это всё равно как подобрать под окном бopделя использованный соndоm и повесить себе на грудь вместо медали.

      Даже американцы все поголовно признали Обаму чудовищным и непоправимым лyзepом, проspaвшим и страну свою, и мировое лидерство, и президентство, и чернокожую поддержку - и сидит сейчас не высовываясь, пока планета привыкает жить без американской указки.

      -

      Паренёк Z v e r o b o y отстал от реальности. Грязное пятно на Спартаке.


      2
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      Рейтинг: +431

      brooks 9 июля 2015, 10:01

      Пусть уходит, места ему в составе всё равно не предвидится. Слева Хурадо, справа Промес. А ждать выхода на замену или когда кто-нибудь травмируется нет смысла. Прощай, Арас! Успехов в новом клубе!

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