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    Вийналдум близок к переходу в "Ньюкасл"

    Полузащитник "ПСВ" Жоржиньо Вийналдум может перейти в "Ньюкасл". По сообщению источника, английский клуб готов потратить на 24-летнего футболиста 21 миллион евро.

    Ранее интерес к голландскому полузащитнику проявлял "Зенит", однако предложенные питерским клубом 10 миллионов евро не устроили "ПСВ".

    В минувшем сезоне Вайналдум провел 33 матча, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.

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    Источник: Daily Mail

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    09.07.2015 00:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +20

      джек99 9 июля 2015, 20:34

      Мог Испании 6-й закатывать на ЧМ-2014! Очень хороший голландский игрок)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:04

      Зениту подошел бы такой игрок, а игрок талантливый.

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:32

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 10:14

      Жоржиньо Вийналдум
      Источник: http://soccer.ru/news/435165.shtml&comment=23429099#23429099
      -------------------------------------------------------
      Вайналдум
      Источник: http://soccer.ru/news/435165.shtml&comment=23429099#23429099
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      между этими двумя словами два предложения одной статьи!)
      так как же правильно?)

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      Рейтинг: +223

      DXTK 9 июля 2015, 09:02

      Это будет хороший трансфер но самое главное чтобы он вписался в игру команды. Почему всегда полосатых разберают на запчасти то Соттон То Атлетико Теперь ПСВ, видимо хорошие футболисты ну или селекция и тренерская работа на высочайшем уровне да и игроки сами не лыком шиты.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 07:43

      Да и ладно! Перебирается вслед за Депаем в АПЛ вообщем. А Зенит вполне реально подписать Жоао Моутиньо) И кстати Виллаш-Боаш уже тренировал Моутиньо, когда тот выступал у него в Порту.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 июля 2015, 07:31

      Вроде не француз

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 июля 2015, 03:44

      Ну и славно

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 9 июля 2015, 02:02

      потом куда-нибудь в челси или в лилерпуль за 50 лямов

      2
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 9 июля 2015, 02:01

      109 игр за псв 41 гол

      1
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