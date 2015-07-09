Сами Хедира: "Хочу стать героем "Ювентуса"

2006 год
Сами Хедира: "Моя личная амбиция, стать героем Штутгарта... выиграть ЛЧ... у нас команда высокого уровня"
2010 год
Сами Хедира: "Хочу стать героем "Реала"... у нас команда высоко уровня..."
2015 год...
Новый игрок "Ювентуса" полузащитник Сами Хедира рассказал, что намерен принести пользу команде, выиграть Лигу Чемпионов, а также выучить итальянский язык.
"Моя личная амбиция - стать героем этой команды, именно поэтому я хочу выучить итальянский, - цитирует Хедиру Football Italia. - Когда проигрываешь в финале, в следующий раз хочешь выиграть еще больше. Это будет нелегко, но у нас команда очень высокого уровня".
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