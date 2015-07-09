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    Сами Хедира: "Хочу стать героем "Ювентуса"

    Новый игрок "Ювентуса" полузащитник Сами Хедира рассказал, что намерен принести пользу команде, выиграть Лигу Чемпионов, а также выучить итальянский язык.

    "Моя личная амбиция - стать героем этой команды, именно поэтому я хочу выучить итальянский, - цитирует Хедиру Football Italia. - Когда проигрываешь в финале, в следующий раз хочешь выиграть еще больше. Это будет нелегко, но у нас команда очень высокого уровня".

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    Источник: Football Italia

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    09.07.2015 00:15
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 10 июля 2015, 00:56

      2006 год
      Сами Хедира: "Моя личная амбиция, стать героем Штутгарта... выиграть ЛЧ... у нас команда высокого уровня"

      2010 год
      Сами Хедира: "Хочу стать героем "Реала"... у нас команда высоко уровня..."

      2015 год...

      0
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      Рейтинг: +43

      baltazor 9 июля 2015, 19:22

      Хедира может привести Ювентус к великим победам. игрок-то он по-настоящему умелый и талантливый.

      2
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:05

      Хедира талант, удачи ему.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 9 июля 2015, 16:01

      В Юве это будет не просто

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:14

      удачи в юве!и я зык как следует учи.))

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 июля 2015, 12:57

      Хочешь стать героем? Стань.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:32

      хорошо

      1
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      Рейтинг: +29

      illiano 9 июля 2015, 10:49

      удачи сами!!! Удачи юве!!!

      2
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 09:36

      Ну постарайся! По крайней мере Хедире вполне по силам стать основным в Ювентусе) Удачи и всего наилучшего опорнику Бундестим в Италии!

      2
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 9 июля 2015, 09:32

      Удачи тебе Сами!

      2
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