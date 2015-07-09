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    Иммобиле может перейти в "Севилью"

    Нападающий дортмундской "Боруссии" Чиро Иммобиле согласовал условия контракта с испанской "Севильей".

    По сообщению источника, в ближайшие часы клубы смогут договориться о данном трансфере. Сумма сделки составит от 12 до 13 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Иммобиле провел за "Боруссию" 34 матча, забил 10 голов и одну голевую передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 00:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 9 июля 2015, 18:07

      Они подходят друг другу.

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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:00

      Севилья неплохо работает на рынке.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 9 июля 2015, 15:12

      ну куда то он должен перейти.севилья отличный вариант.очень хороший клуб.

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 9 июля 2015, 11:36

      Заберите уже и сделайте мне подарок на Днюху.Буду рад избавиться от этого шлака в Боруссии

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > старина 9 июля 2015, 15:13

      с днем рождения!пусть будут много хороших подарков и этот тоже!))

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      Рейтинг: +686

      старина > Die Roten 9 июля 2015, 18:25

      Спасибо дружище!!

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > старина 9 июля 2015, 19:10

      на здоровье!а сколько тебе исполняется?если старина то много?)))

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      Рейтинг: +686

      старина > Die Roten 10 июля 2015, 11:41

      39 уже)Скоро юбилей

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > старина 10 июля 2015, 14:46

      ух ты!а мне 29.

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      Рейтинг: +686

      старина > Die Roten 10 июля 2015, 15:25

      Главное сердцем не стареть)Хотя задор у меня уже не тот конечно.В молодости поколесил по многим стадио.А сейчас семья и все такое.Но любовь к футболу канеш осталась

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > старина 10 июля 2015, 18:46

      я тебе скажу.как раз любовь к футболу тоже помогает сердцм не стареть!))а так у нас есть несколько болельщиков баварии тут.которым за 50.я двоих точно знаю.так что ты еще молодой)))

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:31

      хорошо

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 9 июля 2015, 09:01

      Хотелось бы видеть Чиро в Лацио. Там Пиоли смог бы развить его талант.

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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:49

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 9 июля 2015, 01:39

      обоим на пользу

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      Рейтинг: +293

      1897 9 июля 2015, 00:15

      Слышали уже.

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