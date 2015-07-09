Иммобиле может перейти в "Севилью"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Чиро Иммобиле согласовал условия контракта с испанской "Севильей".



По сообщению источника, в ближайшие часы клубы смогут договориться о данном трансфере. Сумма сделки составит от 12 до 13 миллионов евро.



В прошлом сезоне Иммобиле провел за "Боруссию" 34 матча, забил 10 голов и одну голевую передачу.



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