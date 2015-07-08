Угу Алмейда стал игроком "Анжи"

Португальский нападающий Угу Алмейда подписал двухлетний контракт с махачкалинским клубом.



Прошлый сезон Алмейда начинал в итальянской серии А в составе "Чезены", затем весной выступал за "Кубань". В составе краснодарской команды 31-летний игрок провёл 13 матчей и забил три мяча.



Ранее Алмейда, в активе которого 61 матч и 20 голов за сборную Португалии, выступал за "Вердер", "Бешикташ", "Порту" и "Боавишту".







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