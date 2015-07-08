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    Угу Алмейда стал игроком "Анжи"

    Португальский нападающий Угу Алмейда подписал двухлетний контракт с махачкалинским клубом.

    Прошлый сезон Алмейда начинал в итальянской серии А в составе "Чезены", затем весной выступал за "Кубань". В составе краснодарской команды 31-летний игрок провёл 13 матчей и забил три мяча.

    Ранее Алмейда, в активе которого 61 матч и 20 голов за сборную Португалии, выступал за "Вердер", "Бешикташ", "Порту" и "Боавишту".



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    Источник: ФК «Анжи»

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    08.07.2015 23:09
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    Комментарии212
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      Рейтинг: +113

      Новочек 10 июля 2015, 12:43

      Неужели. Моё впечатление, Алмейда даже хуже А.Кержакова,толку меньше. Лучше бы своим давали шанс.

      0
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 10 июля 2015, 02:16

      Бушующий лакец не надо так реагировать на таких идиотов как "бос и отец"или как он там
      Не суди всех изза некоторых выскочек ,как это делают многие по отношению к Кавказу!

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 9 июля 2015, 17:36

      Вещички перевезёт...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:58

      Успешных выступлений за Анжи.

      0
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      Рейтинг: +74

      Zeychba 9 июля 2015, 15:42

      В Кубани не слишком он понравился, борьбу, особенно в воздухе он навязывать умеет, но моменты порол нешадно. Посмотрим, заиграет ли у вас.

      1
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      Рейтинг: +109

      РОСТОВ - ПАПА 9 июля 2015, 12:46

      Посмотрим как он себя проявит.

      0
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      Рейтинг: +73

      Диньо > РОСТОВ - ПАПА 9 июля 2015, 13:39

      а че же ты не обзываешь тварью того, кто обливает тут другие национальности ? Двойные стандарты???

      5
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      Рейтинг: +254

      Vector 9 июля 2015, 11:55

      В прошлом году говорили, что будут делать ставку на воспитанников...

      1
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 9 июля 2015, 11:50

      Ого Угу у Анжи.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:47

      хорошо

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      Рейтинг: +28

      scorpion7205 9 июля 2015, 11:25

      Ну что ему делать непризнаться же ему что он обиженный

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