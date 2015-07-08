Игнашевич и В.Березуцкий могут сыграть с "Крыльями Советов"

Защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий могут сыграть в последнем контрольном матче ЦСКА этого межсезонья с "Крыльями Советов".



Также на поле может выйти полузащитник Зоран Тошич, но окончательное решение будет принято накануне игры - 10 июля, как сообщил главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Игнашевич, Березуцкий и Тошич пропустили товарищеский матч с "Химками" (4:1) 8 июля.



"Основное, что тревожит перед стартом сезона, - это то, что у нас есть группа игроков, вышедших из отпуска в разное время, и также есть футболисты, получившие травмы в сборной. Сейчас игроки находятся в очень разном состоянии. Наша основная задача - привести их к одному знаменателю к 18-му числу", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.



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