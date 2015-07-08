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    Игнашевич и В.Березуцкий могут сыграть с "Крыльями Советов"

    Защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий могут сыграть в последнем контрольном матче ЦСКА этого межсезонья с "Крыльями Советов".

    Также на поле может выйти полузащитник Зоран Тошич, но окончательное решение будет принято накануне игры - 10 июля, как сообщил главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Игнашевич, Березуцкий и Тошич пропустили товарищеский матч с "Химками" (4:1) 8 июля.

    "Основное, что тревожит перед стартом сезона, - это то, что у нас есть группа игроков, вышедших из отпуска в разное время, и также есть футболисты, получившие травмы в сборной. Сейчас игроки находятся в очень разном состоянии. Наша основная задача - привести их к одному знаменателю к 18-му числу", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 23:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 10 июля 2015, 14:58

      Нужно Васина в основе наигрывать. Для меня в приоритете центральная пара защитников Березуцкий - Васин на следующий сезон. Игнашевича тоже почаще выпускать, но уже постепенно выводить из основы, ну и Лехе давать время от времени на поле появляться, а Чернова лучше пока в аренду сдать!

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 9 июля 2015, 16:57

      крыльям желательно выпустить на поле второй состав,а во втором туре уже спокойно переиграть лыжников в официальной игре в самаре.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 05:41

      хорошо это

      1
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 9 июля 2015, 04:49

      Вася поправился!

      1
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 9 июля 2015, 04:44

      Вот уважаю Слуцкого, но понять не могу, по чему из года в год ЛЧ так бездарно сдают!?

      1
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > Nielsvangogh 9 июля 2015, 11:27

      а как надо было не бездарно ? Типа рвать Баварию ?

      3
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      Рейтинг: +865

      ROIS > Кабинетный Зенит 9 июля 2015, 13:38

      Посмотри у меня в комментариях , удалённых модератором , что я тебе написал . И много написал. ))))) . Надеюсь тебе понравится.

      0
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 9 июля 2015, 02:08


      Леонид Слуцкий: «Решение по лимиту на легионеров будет абсолютно политическим»

      Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

      «Я думаю, что решение, если оно будет принято, будет абсолютно политическим. Что касается меня, то я против лимита. В принципе. Я об этом много раз говорил.

      Как это может повлиять на ЦСКА? Я могу сказать, что глобально не повлияет. «6+5» или «7+4» – для нас не особенно принципиально.

      Но когда за две недели до старта чемпионата команды не знают, по какой формуле лимита им предстоит играть, это, наверное, не совсем правильно», – сказал Слуцкий.

      4
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      Рейтинг: +414

      Tajfun 9 июля 2015, 02:07


      Леонид Слуцкий: «ЦСКА не слишком активен на трансферном рынке»

      Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с «Химками» (4:1), а также поделился мнением о комплектации состава.


      «Сложно делать далеко идущие выводы, поскольку соперником была команда несколько иного уровня. Выводы о том, в каком состоянии находятся игроки, насколько они готовы к сезону, можно будет сделать после последнего спарринга с «Крыльями», который состоится 11 июля.


      Почему в перерыве заменил Марио Фернандеса? Он целый месяц пропустил. Буквально два дня занимается в общей группе. Понятно, что ему еще тяжело. У него очень энергоемкая манера игры. Мы изначально думали, что он выдержит тайм, но его немного не хватило.


      Мы традиционно не слишком активны на трансферном рынке. Такое наблюдается уже на протяжении многих лет. В этом есть и свои плюсы: обойма игроков достаточно стабильна. Футболисты прекрасно понимают, что от них требуется. На сборах ведется размеренная работа с абсолютно четким пониманием того, на чьи плечи ляжет основная нагрузка в сезоне, в том числе и в матчах Лиги чемпионов», — сказал Слуцкий.

      3
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 9 июля 2015, 00:22

      Вот, что значит пятикратный Чемпион ЦСКА играл своим основным соcтавом, воочию наблюдал на стадионе Октябрь как к пятой минуте ЦСКА уже выигрывал 2:0 у Химок!
      Голы в составе ЦСКА забили Георгий Миланов (3-я минута), Ахмед Муса (5), Роман Еременко (59) и Понтус Вернблум (76).
      Армейцы начали встречу активнее соперника. Уже на 3-й минуте Миланов вырвался на оперативный простор и, перекинув мяч через голкипера гостей Евгения Пузина, открыл счет в матче. Спустя всего пару минут уже Муса вышел один на один с вратарем и удвоил преимущество "красно-синих". После активного начала темп игры значительно снизился, опасных моментов стало намного меньше.
      В первом тайме гостям удалось забить, но арбитр зафиксировал офсайд. А на старте второй половины встречи гол Химок уже был засчитан - Маркосов ударом головой замкнул длинную передачу на дальнюю штангу. После этого ЦСКА провел несколько интересных атак, которые не удалось завершить голом.
      Но на 59-й минуте проход Мусы по левому флангу завершился прострелом во вратарскую, после которого гол забил Еременко, а на 76-й минуте ЦСКА довел счет до разгромного: Вернблум оказался расторопнее всех на подборе и внес мяч в ворота Химок.
      В матче пока не принимали участия Тошич, Игнашевич сидели с нами на трибуне))
      Вася Березуцкий наматывал круги вокруг поля))
      Пожелаем здоровья и скорейшего возвращения ребят на поле!

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      Рейтинг: +414

      Tajfun > Великолепный 9 июля 2015, 00:56

      Хошь освяжить свои воспоминания, ютюб :

      ПФК ЦСКА — Химки — 4:1

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      Рейтинг: +31

      roberto sanz > Великолепный 9 июля 2015, 01:11

      да-это-просто-фантастический-результат-победить-клуб-фнл-в-товарняке.хотя-я-могу-тебя-понять-ведь-в-европе-как-всегда-кроме-быстрого-вылета-ничего-не-светит-цска

      1
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > roberto sanz 9 июля 2015, 11:54

      это играли с Манчестер Сити,Баварией и Ромой.медалистами и чемпионами своих стран..а что Зенит? Монако,Байер и кто там,Бенфика,и каков итог?))кто достойнее смотрелся и где...

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      Рейтинг: +152

      ren888888 8 июля 2015, 23:48

      Кто эти два нуба?

      2
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      Рейтинг: +400

      post-navigator 8 июля 2015, 23:42

      Как говорил один умный человек:
      Выйти из отпуска - этого недостаточно.
      Нужно ещё дойти до работы...

      2
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