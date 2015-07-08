"Кубань" не переиграла словенский "Марибор"

Футболисты краснодарской "Кубани" сыграли вничью в товарищеском матче со словенским "Марибором". Игра завершилась со счетом 2:2.



В составе "Кубани" голы забили Сергей Ткачев и Лоренцо Мельгарехо.



В первом туре чемпионата России "Кубань" 20 июля примет на своем поле "Урал".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.





