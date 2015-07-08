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    "Кубань" не переиграла словенский "Марибор"

    Футболисты краснодарской "Кубани" сыграли вничью в товарищеском матче со словенским "Марибором". Игра завершилась со счетом 2:2.

    В составе "Кубани" голы забили Сергей Ткачев и Лоренцо Мельгарехо.

    В первом туре чемпионата России "Кубань" 20 июля примет на своем поле "Урал".

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 22:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 9 июля 2015, 17:58

      Марибор достойно в ЛЧ 2014-15 играл, так что для Кубани это хороший результат.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 9 июля 2015, 14:00

      Начало неплохое, будут и победы!Удачи нашей "Кубани"!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      ukrab 9 июля 2015, 08:51

      вели в счете но упустили кубаноиды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 9 июля 2015, 06:59

      Ничья тоже результат.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 июля 2015, 06:51

      Крепкий орешек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 9 июля 2015, 06:14

      Мельгарехо в Динамо бы.эх

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 05:37

      Марибор непобедим

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      Рейтинг: +24

      pin_y 9 июля 2015, 02:57

      Все свои!!!

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 июля 2015, 01:10

      Результативная ничья. Значит по полю утят не гоняли.

      1
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      Рейтинг: +25

      tower9pover 9 июля 2015, 00:27

      Давай Дима !!!!!!!!! Мы в тебя верим !!!

      1
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