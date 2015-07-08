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    "Карпи" арендовал игроков у "Ювентуса" и "Фиорентины"

    Новичок Серии А "Карпи" объявил об аренде защитника "Ювентуса" Луки Марроне.

    Соглашение об аренде 25-летнего игрока рассчитано на один сезон. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Марроне не провел ни одного матча за "Ювентус". Ранее защитник выступал за "Сиену" и Сассуло" также на правах аренды.

    Кроме того, "Карпи" арендует нападающего "Фиорентины" Ридера Матоса Сантоса. Бразильский форвард ранее находился в аренде в "Кордове" и в "Палмейрасе". Соглашение подразумевает возможность выкупа и контрвыкупа.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 22:28
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 9 июля 2015, 16:58

      Комана в нападение возьмите еще,парень там постоянно в основе играть будет,да и усиление однозначно.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 9 июля 2015, 09:34

      Юве бабла решил поднять немного - ну и правильно.
      Чо ему лавку греть!!!Пускаай пашет, пашет и еще раз пашет, наших бы так заставить пахать, да где залезешь, там и слезешь!!!

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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 9 июля 2015, 09:00

      Надо Федуну этот клуб купить. И в РПЛ играть. Ну а тренером понятно кто будет.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Misha1978888 9 июля 2015, 09:32

      +++!!!

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      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 07:04

      Буду в этом сезоне в Италии болеть за Карпи)))

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      Рейтинг: +256

      Arhive 9 июля 2015, 05:02

      Карпи наделает шума.

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 9 июля 2015, 02:39

      карпин арендовал игроков спартака и зенита

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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 02:01

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 9 июля 2015, 00:39

      фарм-клуб Валеры чтоли?)

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      Рейтинг: +33

      capitan Morgan 9 июля 2015, 00:09

      Им бы еще тренера Валеру Карпина))

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      Рейтинг: +16

      romul31rus 9 июля 2015, 00:07

      пусть играет

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