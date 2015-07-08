"Карпи" арендовал игроков у "Ювентуса" и "Фиорентины"

Новичок Серии А "Карпи" объявил об аренде защитника "Ювентуса" Луки Марроне.



Соглашение об аренде 25-летнего игрока рассчитано на один сезон. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Марроне не провел ни одного матча за "Ювентус". Ранее защитник выступал за "Сиену" и Сассуло" также на правах аренды.



Кроме того, "Карпи" арендует нападающего "Фиорентины" Ридера Матоса Сантоса. Бразильский форвард ранее находился в аренде в "Кордове" и в "Палмейрасе". Соглашение подразумевает возможность выкупа и контрвыкупа.



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