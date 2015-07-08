Анохин: "Идут серьезные переговоры о расторжении контракта с Капелло"

Не будет никакого расторжения, если на ЕВРО попадем!
Глава Московской федерации футбола, член исполкома РФС и председатель комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин рассказал "Спорт FM", что главный тренер сборной России Фабио Капелло занял жесткую позицию в вопросе о расторжении контракта. В случае досрочного прекращения соглашения РФС будет должен выплатить итальянцу большую неустойку.
"По моей информации, ведутся серьезные переговоры о расторжении контракта. Проблема в самом Фабио Капелло и его сыне, которые заняли жесткую позицию в этом вопросе и не хотят ни в чем уступать. К сожалению, я подтверждаю слова Вячеслава Колоскова, что мы в плену у Капелло и он сейчас действительно манипулирует этим контрактом. Но мы сами эту проблему создали, поэтому сами ее и решим.
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