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    Анохин: "Идут серьезные переговоры о расторжении контракта с Капелло"

    Глава Московской федерации футбола, член исполкома РФС и председатель комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин рассказал "Спорт FM", что главный тренер сборной России Фабио Капелло занял жесткую позицию в вопросе о расторжении контракта. В случае досрочного прекращения соглашения РФС будет должен выплатить итальянцу большую неустойку.

    "По моей информации, ведутся серьезные переговоры о расторжении контракта. Проблема в самом Фабио Капелло и его сыне, которые заняли жесткую позицию в этом вопросе и не хотят ни в чем уступать. К сожалению, я подтверждаю слова Вячеслава Колоскова, что мы в плену у Капелло и он сейчас действительно манипулирует этим контрактом. Но мы сами эту проблему создали, поэтому сами ее и решим.

    И РФС всю ответственность берет на себя в этом вопросе, и я уверен, что в ближайшее время будет решение, и я считаю, что оно должно быть однозначным - контракт надо расторгать и брать серьезного русского специалиста. И я считаю, что, кроме Леонида Викторовича Слуцкого, в принципе у нас и кандидатов на эту должность нет. Опять же, это мое мнение», приводит слова Анохина "Спорт FM".

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    Источник: Спорт FM

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    08.07.2015 22:14
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 10 июля 2015, 15:06

      Не будет никакого расторжения, если на ЕВРО попадем!

      0
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      Рейтинг: +22

      Shagua 9 июля 2015, 09:27

      Слуцкий не пойдет тренировать Россию , если вы с Гинером не договоритесь! А с этим тренеришкой Вам нужно решать вопрос и скорее ! Есть кандидатура которую я хотел бы увидеть во главе сб России - Карпин ) но будет жара )) но уж очень хочеться посмотреть на это ! У Карпина есть такая веща как умение мотивировать и может быть этого хватит чтоб как минимум заиграть с большей отдачей чем сейчас !

      0
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 9 июля 2015, 09:10

      Создали вселенскую проблему...

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:46

      Пора Дону Фабио на пенсию) Оттренировал уже свое! И главное виновника то уже нет.. Я имею ввиду Коли Толстых. И как то слабо верится, что ему до сих пор стыдно за тот необдуманный шаг(

      0
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      Рейтинг: +15

      Ossettin 9 июля 2015, 07:23

      Кто заключал контракт от РФ? Каждое преступление имеет фамилию,имя и отчество...

      1
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      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 07:02

      Какойто мелкий московский футбольный чинуша знает о Капелле больше всех. Неспроста это, может он в доле...

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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 9 июля 2015, 06:52

      Газаева однозначно!!!

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 9 июля 2015, 05:48

      Бубнов: Капелло должен поступить по-мужски, уйти в отставку, отказавшись от неустойки.
      Капелло: Хи-хи-хи, вот дурачок! Извини, лысый. Бизнес- ничего личного.
      По поводу Слуцкого. Если он, то трусливая тактика 9-0-1 нам обеспечена в каждом матче, независимо от соперника.

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      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 05:33

      Чтобы купить чтонибудь ненужное, надо сперва продать чтонибудь ненужное!
      А вот это нам предстоит сделать)))

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      Рейтинг: +631

      mat73 9 июля 2015, 05:31

      Чтобы продать чтонибудь ненужное, надо купить сперва чтонибудь ненужное!
      Ну у нас так и произошло в принципе)))

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