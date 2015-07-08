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    "Рубин" сыграл вничью с "Карлсруэ"

    В товарищеском матче на сборе в Австрии казанский "Рубин" сыграл вничью со счетом 2:2 с немецкой командой "Карлсруэ", которая в прошедшем сезоне заняла третье место во второй Бундеслиге.

    В составе казанцев дубль оформил Карлос Эдуардо. Однако "Рубин" упустил победу, пропустив в концовке встречи два мяча - от Вадима Манзона и Илли Саллахи.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 22:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +8

      от себя добавлю 10 июля 2015, 18:10

      Как то тускло провели товарняк, в ЛЕ это не пройдет, играть надо на все 200%.

      0
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      Рейтинг: +51

      89170513876 9 июля 2015, 16:12

      Рубину надо сконцентрироваться на внутреннем чемпионате,а в Европе -как получиться,ведь если не попадем в Европу на следующий год,будет намного хуже,чем осечка в ЛЕ.Если каждый год выходить на Европу,то хоть чему нибудь да научаться,да и стимул в финансовом плане нельзя сбрасовать.

      0
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      Рейтинг: +243

      ukrab 9 июля 2015, 08:52

      с 0-2 2-2 так нельзя все-таки пердивочная команда а вы е бали барсу

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 06:08

      работать!

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 9 июля 2015, 06:04

      ура

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      Рейтинг: +13

      udunas 9 июля 2015, 01:59

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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 9 июля 2015, 00:43

      Всё же на Рубин большая надежда в ЛЕ

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 июля 2015, 23:14

      Опять второй тайм,опять проваленная концовка..,прошлогодние ошибки никуда не делись.
      И,что это еще за Форбс в защите?

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      Рейтинг: +315

      Siegen 8 июля 2015, 23:02

      Лемос вместе с Котуньо на Панамериканских играх?

      0
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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 8 июля 2015, 22:37

      Карлос был хорош.а так все как обычно.....при билялетдинове так и будет-он будет тупо орать на игроков по поводу и без, и те будут проигрывать и пропускать необязательные мячи....хочу ошибиться,конечно....

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