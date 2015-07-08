"Рубин" сыграл вничью с "Карлсруэ"

В товарищеском матче на сборе в Австрии казанский "Рубин" сыграл вничью со счетом 2:2 с немецкой командой "Карлсруэ", которая в прошедшем сезоне заняла третье место во второй Бундеслиге.



В составе казанцев дубль оформил Карлос Эдуардо. Однако "Рубин" упустил победу, пропустив в концовке встречи два мяча - от Вадима Манзона и Илли Саллахи.



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